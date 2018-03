El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump acusó este miércoles al presidente saliente Barack Obama de hacer "declaraciones incendiarias" y de poner "obstáculos" que entorpecen la transición a la cabeza del ejecutivo.

Trump condenó la postura del gobierno de Obama hacia Israel, poco antes de que el saliente secretario de Estado John Kerry dé un discurso sobre la oposición internacional a la construcción de asentamientos israelíes.

NOTICIA: EU deja solo a Israel en votación sobre colonias judías

"Hago lo que puedo para ignorar todos los obstáculos y declaraciones incendiarias del presidente O. Pensaba que iba a ser una transición dulce ¡PERO NO!", tuiteó el futuro presidente, elegido el pasado 8 de noviembre, sin precisar la naturaleza de esos obstáculos ni las declaraciones de Obama a las que se refería.

En otros dos tuits, Trump mostró nuevamente su apoyo a Israel tras la votación el pasado viernes de una Resolución en la ONU que condena las colonias del Estado hebreo.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!