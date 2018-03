El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó nuevas interrogantes la mañana de este jueves sobre el supuesto papel de Rusia en los ciberataques contra partidos políticos e individuos, así como el momento elegido por el Gobierno de Barack Obama para actuar.

"Si Rusia, o alguna otra entidad, estaba 'hackeando', ¿por qué esperó la Casa Blanca tanto para actuar? ¿Por qué se quejaron solo después de que Hillary perdió?", escribió Trump en una publicación en su cuenta de Twitter.

Trump y su equipo han rechazado en reiteradas ocasiones los reportes sobre el "hackeo" ruso, calificándolos como "ridículos", y afirman que los demócratas están molestos con la victoria del magnate republicano sobre Hillary Clinton en la elección presidencial del 8 de noviembre.

