El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó la mañana de este viernes al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al decir que la agencia ha sido incapaz de impedir que personas filtren información de seguridad nacional a los medios, y exigió hallar "ahora" a quienes cometan esa falta.

Los comentarios de Trump, difundidos en una serie de publicaciones en Twitter, llegan en medio de reportes que señalan que el FBI rechazó un pedido del secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus para desmentir recientes noticias sobre contactos entre cercanos a Trump y Rusia durante la campaña presidencial.

NOTICIA: Campaña de Trump tuvo contactos reiterados con inteligencia rusa

Reuters no ha verificado los reportes. El FBI no pudo ser inmediatamente contactado para realizar comentarios.

NOTICIA: Trump niega conexión con Rusia durante su campaña

Trump gregó en su red social favorita que "se entrega a la prensa información confidencial que podría tener consecuencias funestas para EEUU. ENCONTRAR YA".

La administración Trump está a la defensiva ante las acusaciones de mantener vínculos inapropiados con Rusia. Están en curso varias investigaciones sobre ese tema, entre ellas una del FBI. Salpicado por el caso, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, debió dimitir la semana pasada.

