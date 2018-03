El presidente estadounidense amenazó este jueves con "atrapar" a los responsables de las filtraciones a la prensa de los repetidos contactos entre su equipo de campaña y la inteligencia rusa el año pasado y de las conversaciones entre un exasesor suyo y el embajador de Rusia en Washington.

"Los focos apuntan finalmente a los delincuentes responsables de las fugas (de información). ¡Serán atrapados!", escribió Donald Trump en un tuit, el último de una serie de ataques en Twitter que considera que las filtraciones son parte de una campaña para debilitar su administración.

"Las filtraciones, e incluso las ilegales filtraciones de material clasificado, fueron un gran problema en Washington durante años. ¡El fracasado @nytimes (y otros) deben pedir disculpas!"

El magnate republicano ya había hecho referencia a las fugas informativas un día antes, a las que calificó de "actos criminales", pero sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught!