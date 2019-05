Washington. ESTADOS UNIDOS anunció recientemente su retiro del tratado nuclear de corto y mediano alcance (INF, Intermediate-Range Nuclear Forces), citando supuestas violaciones al mismo por parte de Rusia.

La decisión ha provocado un sinnúmero de reacciones en Europa y América Latina.

El acuerdo trasciende a Rusia y Estados Unidos; más que un acuerdo bilateral, el tratado también se vincula a los programas de misiles desarrollados por los antiguos estados soviéticos, incluida Ucrania.

Para el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), la sola amenaza del uso de armas nucleares representa una violación de la Carta de las Naciones Unidas, una violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y constituye un crimen de lesa humanidad.

La URSS y Estados Unidos firmaron el INF en 1987 con el claro objetivo de prohibir el lanzamiento de misiles lanzados desde tierra con rangos de distancia entre 500 y 5,000 kilómetros.

“Ucrania podría usar la amenaza como disuasión con sus misiles que tienen un rango entre 500 a 1,200 kilómetros”, escribió la investigadora en el Davis Center for Russian and Euroasian Studies de la Universidad de Harvard, Mariana Budjeryn en The Washington Post.

La decisión que tomó el presidente Trump de abandonar el INF podría derivar en dos responsabilidades directas: despejar la pista para que Ucrania utilice armamento en contra de Rusia y la violación a la carta de Naciones Unidas.

Quien coincide con la postura de la ONU es Luiz Filipe de Macedo Soares, director del OPANAL. Asegura que “la sola existencia de armas nucleares representa una amenaza para la humanidad”.

El INF comenzó entre dos países; sin embargo, su colpaso podría tener varios impactos.