Washington. El presidente Trump lanzó un duro ataque contra su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien ha dicho que el mandatario jugó un papel central en una campaña contra Ucrania con motivaciones políticas, en un momento en que el Senado entra en una nueva fase del juicio político.

Trump cargó contra Bolton en Twitter, diciendo que “no logró ser aprobado como embajador ante la ONU hace años, no ha logrado ser aprobado para nada desde entonces, me suplicó por un trabajo no aprobado por el Senado” y agregó que “si lo hubiera escuchado, estaríamos en la sexta guerra mundial ahora”.

Trump agregó que Bolton, que dejó su puesto en la Casa Blanca en septiembre, “se fue y escribió inmediatamente un libro desagradable y falso. Todo es seguridad nacional clasificada. ¿Quién haría algo así?”.

Bolton contradijo la versión de los hechos de Trump, al asegurar en un libro no publicado aún que el presidente le confió que quería congelar 391 millones de dólares en ayuda para seguridad a Ucrania hasta que Kiev investigara a los demócratas, incluidos el vicepresidente Biden y su hijo Hunter, reportó el diario The New York Times.

La Casa Blanca informó este miércoles que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton no puede publicar su libro tal cual fue presentado debido a que contiene información clasificada.

El Consejo Nacional de Seguridad (NSC) señaló en una carta dirigida a Charles Cooper, el abogado de Bolton, que tras una revisión preliminar del texto, proceso que aplica a cualquier empleado de la Casa Blanca que escriba un libro, se constató que contiene “una cantidad significativa de información clasificada”.

“Parte de esta información está en el nivel de máxima confidencialidad”, refirió el NSC en la misiva, y agregó que “el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada”.

Los demócratas presionan para que el Senado cite a Bolton como testigo en el juicio contra Trump tras divulgarse que el borrador de su libro The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió) corrobora la acusación de abuso de poder en contra el mandatario.

Nueva etapa del proceso

Ayer comenzó una nueva fase del juicio político en contra del presidente Trump. Durante 16 horas, los senadores lanzan preguntas a los abogados del presidente y a los que legisladores que conducen el proceso.

Uno de los abogados del presidente, Alan Dershowitz comentó que Trump siempre actúa por el interés público y que todo presidente puede creer que su reelección es lo mejor que le puede pasar al país.

La polémica sobre la revelación de John Bolton a través de su libro, sobre que sí hubo chantaje al presidente de Ucrania por parte del mandatario estadounidense, los legisladores acusadores insistieron en la necesidad de que el exasesor de Trump declare durante el juicio.

La posibilidad de que sea llamado es elevada, así lo reconoció el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (republicano), quien el martes confesó a sus colegas en una reunión a puerta cerrada que aún no tiene los votos para bloquear la presencia de testigos.