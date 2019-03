Washington. LOS PAPELES se han intercambiado después de la revelación pública de un resumen sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible vinculación entre Trump y los rusos en las elecciones del 2016. Los demócratas critican al fiscal especial y los republicanos sugieren que se le debe una disculpa al presidente.

La conclusión de Mueller abre la puerta a feroces luchas políticas.

Ayer, en la Casa Blanca, Trump dijo a los reporteros que “no me molestaría en absoluto” si el informe de Mueller se publicara en su totalidad, pero sostuvo que la decisión dependería del fiscal general. Cuando se le preguntó si Mueller había actuado con honorabilidad, el presidente respondió: “Sí, lo hizo”.

Algo más, el presidente pidió que este tipo de escenario nunca vuelva a ocurrir: “Nunca podremos dejar que esto le vuelva a pasar a otro presidente (...) Fue una historia falsa, fue una cosa terrible”.

Lo inesperado

Lo que resultó inesperado del informe es que Robert Mueller no llegó a una conclusión sobre si el presidente trató de obstruir la justicia, una cuestión central del trabajo del fiscal especial.

Un funcionario del Departamento de Justicia que habló a condición de que no se revele su nombre aseguró que Mueller decidió no concluir sobre la posible obstrucción a la justicia por decisión propia, y no por presiones del secretario de Justicia ni por el subsecretario, William Barr y Rod Rosenstein, respectivamente.

Otra fuente familiarizada con el tema comentó que el caso de obstrucción siempre fue el elemento más difícil de comprobar para el equipo de Mueller, porque demostrar la intención de una persona es una de las tareas más difíciles para los fiscales federales, y la persona bajo control fue el presidente de Estados Unidos.

Sus acciones, según la fuente, tienen repercusiones legales muy diferentes debido a su cargo.

Rudolph W. Giuliani, abogado personal de Trump, tuiteó un mensaje este lunes por la mañana. En él escribe que cree que los demócratas deberían de admitir sus errores.