Washington, EU. Rex Tillerson criticó la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba que llevó adelante el presidente Barack Obama y sostuvo que la isla comunista no ha hecho concesiones suficientes.

Al comparecer ante la comisión de relaciones exteriores del Senado el candidato del presidente electo Donald Trump para convertirse en secretario de Estado dijo que nuestro acercamiento reciente con el gobierno de Cuba no estuvo acompañado por concesión alguna en derechos humanos .

No les hemos exigido cuentas por su conducta. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo recibió poco. Eso no ayudó a los cubanos ni a los estadounidenses , agregó.

Rusia, un peligro

Uno de los temas esperados durante la comparecencia era el de Rusia. Sobre ese país, Tillerson dijo que es un peligro pero no es imprevisible a la hora de defender sus propios intereses . Mientras Rusia busca respeto y relevancia en la escena mundial, sus recientes actividades no han respetado los intereses estadounidenses . Sobre el antagonismo entre su país y Rusia, Tillerson comentó: Probablemente nunca seremos amigos (...) No tenemos los mismos valores .

También hizo un guiño a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al decir que: Nuestros aliados en la OTAN tienen razón de alarmarse frente a una fortalecida Rusia , agregó.

La posición de Tillerson sobre Rusia da un vuelco a la narrativa del presidente electo.