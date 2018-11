La primera ministra británica Theresa May descartó convocar un segundo referéndum sobre el Brexit, en una rueda de prensa organizada el jueves en Downing Street.

"Por lo que a mí concierne, no habrá un segundo referéndum", dijo May que horas antes, frente a los diputados británicos, había subrayado el riesgo de que el Brexit no llegase a buen puerto si el parlamento no respalda el proyecto de acuerdo de divorcio alcanzado con la UE.