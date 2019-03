Londres. CON EL objetivo de ganar apoyos entre los conservadores euroescépticos a su plan de salida de la Unión Europea (UE), la primera ministra, Theresa May, aseguró en una reunión interna de su grupo parlamentario que dejará Downing Street si la Cámara de los Comunes aprueba su pacto para implementar el Brexit en los próximos días.

“Estoy dispuesta a dejar este puesto antes de lo previsto para hacer lo que es correcto para el país y para el partido”, afirmó May. Hasta ahora, la primera ministra había mostrado su intención de seguir como jefa del Ejecutivo hasta las próximas elecciones parlamentarias, previstas para el 2022.

La facción de los tories partidaria de una drástica ruptura con la UE se ha opuesto hasta ahora al tratado pactado por May con Bruselas, al entender que el Reino Unido quedará atado a las normas comunitarias de manera indefinida como fórmula para evitar la instauración de controles aduaneros en Irlanda.

Liberar tensiones

Al plantear su renuncia, May parece confiar en que los euroescépticos cambien de idea y apoyen el acuerdo con la esperanza de que llegue un líder más duro a Downing Street que negocie con la UE la futura relación comercial. El pacto de salida contempla un periodo transitorio, hasta diciembre del 2020, durante el que Londres y Bruselas deberán discutir las condiciones del futuro acceso mutuo a sus respectivos mercados.

“He escuchado claramente el ambiente en el grupo parlamentario”, explicó May en la reunión interna. “Sé que hay un deseo de una nueva estrategia —y un nuevo liderazgo— para la segunda fase de las negociaciones del Brexit y no me pondré en medio del camino para ello. Sé que hay gente preocupada por si se vota por el acuerdo de salida, lo tomaré como un mandato para acelerar hacia la siguiente fase sin el debate necesario. No lo haré. Pido a todo el mundo en esta sala que apoye el acuerdo para cumplir con nuestro deber histórico de implementar la decisión del pueblo británico y abandonar la UE con una salida suave y ordenada”.

No está claro que esta promesa vaya a garantizar la vía libre al pacto de la ministra británica, que fue derrotado claramente por los Comunes en sendas votaciones realizadas en enero y marzo.

La libra subió; aprueba decisión.