La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ganó por mayoría una moción de confianza con 200 votos de los parlamentarios de su partido (Conservador) en uno de los días más duros para la política conservadora.

Los votos a favor sumaron 117, es decir, May ganó con una diferencia de 83 votos.

La primera ministra requería del apoyo de 158 diputados para salvar su liderazgo en otro día de crisis política rumbo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El presidente del Comité 1922 del Partido Conservador, Graham Brady, anunció el resultado de la votación que fue secreta en un salón especial del parlamento de Westminster.

Los diputados aplaudieron con alivio y vítores tras el anuncio de que “el comité sí tiene confianza en Theresa May como líder del Partido Conservador”.

Esta mañana al arribar al parlamento en la tradicional sesión de preguntas de los miércoles legisladores de su partido golpearon las butacas en señal de apoyo.

Sin embargo, un grupo de inconformes liderados por el euroescéptico de línea dura Jacob Rees-Mogg pugnaban desde hace semanas para que Theresa May fuera reemplazada.

Los diputados en rebeldía se quejaban de que May no ha entregado el acuerdo de Brexit que prometió y es “hora de cambiar al político si no podemos cambiar las políticas”, aseguraba Rees-Mogg.

Brady convocó al voto después de recibir 48 cartas de diputados inconformes, el 15 por ciento del total de legisladores del Partido Conservador (315) que es necesario para activar la moción de censura.

May tiene garantizado su liderazgo durante 12 meses antes de que los diputados puedan reactivar un nuevo voto de no confianza.