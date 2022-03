Entrevista con Gautier Mignot, embajador de la UE.

La Unión Europea ha reaccionado rápidamente frente a Rusia tras la invasión a Ucrania. Su embajador en México, Gautier Mignot conversa con El Economista sobre el tema.

—La presidenta de la Comisión Europea ha declarado que, en materia de seguridad, la Unión Europea ha hecho más avances en las últimas dos semanas que en las últimas dos décadas. Sorprende la cohesión entre los 27.

Sucedió eso porque en el fondo los europeos estamos unidos. Más allá de los diferentes matices que siempre hay entre los 27 países hay una conciencia muy profunda sobre la agresión rusa a un país amigo, cercano, como lo es Ucrania.

Durante muchos años se dijo que la Unión Europea era un gigante económico y un enano político y militar. Estamos demostrando que somos capaces de usar este poderío económico y financiero, y también en el nivel político y militar, a través de las sanciones, y lo hacemos no solos sino con aliados.

—Se han aplicado muy pronto muchas sanciones en contra de Rusia. ¿Qué sigue?

Podemos siempre hacer más, y ayer (martes) hemos sacado nuevas medidas para reducir nuestra dependencia energética hacia Rusia. La idea es buscar no sanciones a ciegas, tienen un objetivo: parar esa guerra y que Putin desista de su agresión al territorio ucraniano. Tenemos que demostrar a Putin que su iniciativa no tiene chance de éxito. No buscamos una solución militar lo hacemos para obligar a Rusia a negociar.

—¿No podría ocurrir lo de Venezuela? Maduro sigue al frente del país pese a las sanciones.

Siempre existe ese debate sobre las sanciones, y a veces las sanciones tienen una dimensión simbólica. Por eso nuestras sanciones están enfocadas al esfuerzo bélico del Estado ruso.

Se quiere evitar que quien votó a favor de la guerra en la Duma (Parlamento ruso), pueda este fin de semana pasear sobre los Campos Elíseos haciendo sus compras.

—¿Polonia quiere intercambiar aviones con Estados Unidos para que este país otorgue aviones Mig a Ucrania. ¿Sería interpretado por Putin como una participación en la guerra?

Antes de la invasión, Rusia no ha dejado de amenazar con armas nucleares. Podríamos perfectamente, en conformidad con el derecho internacional, enviar tropas a Ucrania para ayudarle en su legítima defensa. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no queremos escalar la situación.

—El expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, dijo que no le sorprendería que Putin fuera más allá de Ucrania.

Es justamente el escenario que queremos evitar. En los tratados de la UE hay unas cláusulas de defensa colectiva. La gente piensa que hay países neutros en Europa por acuerdo con Rusia y otras potencias. No, eso es equivocado, el principio de base, reconocido por el derecho internacional y firmado por Rusia, cada país tiene la libre decisión para escoger su política de defensa y alianza militares.

—Con la anexión de Crimea la UE respondió suavemente. ¿Fue un error que aprovechó Putin siete años después?

Durante años hemos buscado de buena fe un entendimiento con Rusia. Las sanciones nos cuestan también a nosotros muchísimo.

—Zelenski dijo que no ingresará a la OTAN. ¿Habría una excepción con Ucrania en el ingreso a la UE?

Es un procedimiento que toma su tiempo, pero el símbolo de la voluntad de Ucrania de unirse a la UE y la voluntad de la UE de examinar la petición son importantes.

—¿Cuál es su opinión sobre la respuesta de México?

México ha sido claro al condenar la invasión rusa. Ha votado en ese sentido en las resoluciones del Consejo de Seguridad y en la Asamblea de Naciones Unidas, así como en Ginebra, sobre Derechos Humanos.

fausto.pretelin@eleconomista.mx