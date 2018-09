Entrevista a Carlos S. C. Liao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México.

La Oficina Económica y Cultural de Taipei (Taiwán) en México abrió sus puertas en 1993, su director general, Carlos Liao, platicó con El Economista sobre la profundización en materia de comercio e inversión, así como el intercambio cultural y académico entre los dos países.

—¿Cómo avanza la relación entre México y Taiwán?

La relación entre México y Taiwán es armoniosa y hay un beneficio mutuo en áreas como el comercio, inversión e intercambio cultural y académico; unilateralmente Taiwán ofrece becas educativas a los mexicanos gracias a la gran receptividad de los estudiantes. Yo espero que la nueva política diplomática que tome el gobierno de México hacia Taiwán sea más flexible y pragmática, la mayoría del mundo no mantiene relación diplomática con Taiwán, pero mantiene pragmatismo pese a la presión de China.

—¿Qué puede destacar en el área económica entre ambos países?

Económicamente hay una alta complementariedad y se ha incentivado la inversión taiwanesa en los últimos años; hay más de 300 empresas instaladas en la frontera norte y la zona del Bajío dedicadas a la maquila, autopartes, electrónica, textil, entre otras, las cuales han generado alrededor de 50,000 empleos. Taiwán es el tercer inversionista asiático en México sólo por detrás de Japón y Corea del Sur. en el 2017, el comercio bilateral alcanzó 2.96 billones de dólares, al incrementarse el libre mercado y la eliminación de tarifas y la incorporación de Taiwán al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), México podría expandir la exportación de productos como de pesca y agricultura, electrodomésticos y automóviles. Las empresas que invierten en México están a la expectativa de lo que ocurra con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para evaluar las reglas.

—¿Veremos pronto el fin de la disputa entre China y Taiwán?

Nuestra relación actual no se ha podido resolver, no sé cuántas generaciones tengan que pasar, ya que es un problema crónico y existen muchas diferencias entre ambos gobiernos; 80% de los taiwaneses está en favor de mantener el actual statu quo que ha facilitado la paz y estabilidad. los taiwaneses no podemos aceptar una unificación inmediata con China, pero buscar nuestra independencia generaría inmediatamente un conflicto bélico. Fortalecer la defensa nacional es esencial y el país siempre ha estado listo para cualquier intervención bajo cualquier pretexto.

La presión de China es enérgica, un claro ejemplo es su exigencia a empresas, entre ellas, aerolíneas para que no se refieran a Taiwán como territorio no chino en sus sitios web; respetamos la decisión de todos, pero China debe respetar la autonomía y el libre ejercicio empresarial. Taiwán solicita el entendimiento del mundo entero que el pleito histórico entre China y Taiwán debe resolverse sólo entre los dos países.

—¿EU ha propiciado más tensión entre China y Taiwán?

Estados Unidos reconoce una política de una sola China dando un mensaje de que Taiwán es un ejemplo de libertad y un socio soberano, así como para México, Estados Unidos es un aliado esencial para Taiwán. Estados Unidos inauguró en junio pasado su embajada de facto en Taipei, llamada oficialmente Instituto Americano de Taiwán consolidando la relación entre ambos países. Y hace dos meses, el Congreso de EU formuló una ley que incentiva a los funcionarios de alto nivel de EU a que viajen a Taiwán, así como a los funcionarios taiwaneses visitar EU antes esto era un tabú.

—¿Taiwán como aliado de Nicaragua podría ser mediador para encontrar una solución a la crisis del país?

Nicaragua atraviesa un conflicto nacional, pero anhelamos que resuelva pronto su situación de manera pacífica. el gobierno de Nicaragua es el único que puede resolver sus problemas internos.