Suecia distribuirá una versión actualizada de un folleto de sugerencias para hacer frente al posible estallido de una guerra o algún caso de crisis, por lo que unos 4.8 millones de hogares están contemplados para recibir un ejemplar en los próximos días.

El folleto de 20 páginas titulado "If Crisis or War Comes" es una actualización de un material previo llamado "If War Comes", lanzado por última ocasión en la década de 1980 y producido por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En el se explica a la población que deben hacer para que el país esté "mejor preparado" si los servicios públicos fueron afectados por accidentes, clima severo, ataques informáticos o "en el peor de los casos, guerra", destacó la Agencia Sueca de Contingencias Civiles (MSB).

La reedición se produce en un contexto de aumento de la tensión en la región báltica en los últimos años, con temores que se intensificaron tras la acción militar rusa que se anexó la península de Crimea en 2014.

Otras medidas para fortalecer la defensa en Suecia incluyen tropas estacionadas en la isla de Gotland y un aumento en el presupuesto de Defensa del país.

En caso de una emergencia social la población debe de estar preparada para afrontarla por ellos mismos por algún tiempo, mientras reciben ayuda de las autoridades.

La guía destaca una lista de productos alimenticios y bienes que son indispensables para tener en casa, además de artículos para proporcionar calor, para almacenar agua y acceso a comunicaciones.

También tiene una lista de verificación para ayudar a los suecos a prepararse mejor para manejar información engañosa e influir en las operaciones.

Según el folleto, la población de alrededor de 10 millones de habitantes de Suecia tiene el deber de actuar si el país está amenazado, por lo que cualquier persona con edades comprendidas entre 16 y 70 años debe ayudar en diversas formas, destacó Radio Canadá Internacional.

Las tareas van desde ayudar en el reclutamiento en las Fuerzas Armadas, a la conscripción civil para organizaciones gubernamentales, así como otras labores que se considere que son de particular importancia para la defensa general de Suecia.

El folleto está disponible en 13 idiomas, incluido el inglés, y se enviarán copias en papel a 4.8 millones de hogares en Suecia entre el 28 de mayo y el 3 de junio.

erp