Un fuerte sismo sacudió el domingo un área poco poblada del norte de Panamá causando la caída de objetos y obligando a los pobladores a salir a las calles pero sin que se reporten víctimas ni daños.

El movimiento telúrico registró una magnitud preliminar de 6.1 y su epicentro se ubicó a siete kilómetros (cuatro millas) al sureste del poblado Plaza de Caisán, cerca de la frontera con Costa Rica. Se produjo a una profundidad de unos 37 kilómetros (22 millas).

El Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá informó que realiza un monitoreo en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro ante la posibilidad de afectaciones. De momento no se reportaron personas heridas ni fallecidas a causa del sismo.

“Se recomienda mantener la calma”, pidió la dependencia en su cuenta de Twitter.

Se recomienda a la población mantener la calma, equipos de respuesta realizan monitoreo por #UltimoSismo — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) May 12, 2019

El sismo se sintió con fuerza en esas dos provincias limítrofes con Costa Rica, lo que causó que las personas salieran de sus viviendas y establecimientos.

“Estaba metida en un supermercado y todo se tambaleó”, dijo por teléfono a The Associated Press Carla Chávez, una empleada doméstica de 52 años residente de David, la capital de Chiriquí. “Las mercancías cayeron al piso. Todo fue muy rápido. ¡Qué susto!”. El sismo se sintió en otras provincias del centro del país, que no suele registrar fuerte actividad sísmica.