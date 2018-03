La mañana de este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump como ya es habitual, recurrió a su red social favorita Twitter para ultimar la visita a Washington la próxima semana de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, debería cancelar su visita a Washington si México se niega a pagar por un muro a lo largo de la frontera entre ambos países.

Trump tuiteó, Si México no está dispuesto a pagar por la pared necesaria, sería mejor cancelar la próxima reunión , en referencia a la reunión que sostendrá con el primer mandatario mexicano la próxima semana.

Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60,000 millones de dólares con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del TLCAN con un número masivo de empresas y puestos de trabajo que se perdieron , escribió Trump en relación a los acuerdos comerciales que tienen ambos países y que se han visto afectados tras sus explosivas declaraciones y acuerdos firmados en sus primeros días como presidente de la nación más poderosa del mundo.

El presidente estadounidense firmó el miércoles dos decretos sobre fortalecimiento de la vigilancia migratoria, siendo que el primero de ellos determina el inicio "inmediato" de los pasos necesarios para construir un "muro físico" en la frontera.

En declaraciones a la red de TV ABC News, Trump insistió en que México pagará por la gigantesca obra, cuyo costo podría alcanzar hasta los 50,000 millones de dólares, según diversas fuentes.

