Un trío de senadores republicanos clave para la confirmación del juez Brett M. Kavanaugh criticó al presidente Trump por burlarse de Christine Blasey Ford sobre su declaración ante el comité Judicial del Senado en contra del nominado para ir a la Suprema Corte.

“¿Cómo llegaste a tu casa? ‘No me acuerdo’. ¿Cómo llegaste ahí (el lugar de la agresión)? ‘No me acuerdo’. ¿Dónde era? ‘No me acuerdo’. ¿Hace cuantos años pasó? ‘No lo sé’”, dijo Trump el martes durante en un mitin de campaña, ridiculizando las respuestas de Ford en la audiencia.

“No hay momento ni lugar para declaraciones como esas (...) Hablar de algo tan sensible en un mitin político no está bien. Simplemente no es correcto. Ojalá no lo hubiera hecho. Es espantoso”, expresó el senador Jeff Flake.

Aparte de Flake, también manifestó su repulsa otra legisladora republicana, Susan Collins.

“Los comentarios del presidente son completamente impropios”, aseguró a los periodistas Collins, una de las voces moderadas dentro de las filas conservadoras y que podría ser decisiva para que los republicanos, alcancen o no el voto a favor de al menos la mitad del Senado, donde su partido tiene 51 de los 100 escaños.

La senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, otro voto clave, dijo: “Los comentarios del presidente burlándose de la doctora Ford son totalmente inapropiados y, en mi opinión, inaceptables”. Cuando los reporteros le preguntaron si afectará su voto agregó: “Estoy teniendo todo en cuenta”.

Justamente serían necesarios dos votos negativos del lado republicano para frenar la ratificación de Kavanaugh.

La legisladora demócrata Kamala Harris, del Comité Judicial que acogió la audiencia sobre las acusaciones contra Kavanaugh, fue una de las progresistas que salió rápidamente a defender a Ford.

“La doctora Ford es un ejemplo de coraje. Ella sabía a lo que se exponía cuando dio un paso adelante, pero habló porque sintió que era su deber civil. Merece algo mejor que esto”, incidió la senadora.

El Comité Judicial del Senado indicó que publicará un comunicado de prensa una vez que tenga en sus manos el informe sobre los antecedentes del juez Brett Kavanaugh.

La Casa Blanca solicitó el pasado viernes que el FBI determine la veracidad de la acusación de la doctora Christine Blasey Ford, quien asegura que Kavanaugh intentó violarla en la habitación de una residencia de Washington DC, en la que se había organizado una pequeña fiesta privada cuando ambos eran estudiantes de secundaria.