El segundo al mando de la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos, Dick Durbin, dijo que no prevé que los legisladores alcancen un acuerdo para proteger a jóvenes inmigrantes antes de que expire el financiamiento al Gobierno la próxima semana, pero que una paralización era improbable.

El Congreso de Estados Unidos no ha conseguido progresos destacables para un acuerdo sobre el estatus de unos 700.000 inmigrantes llamados "Dreamers", personas que fueron llevadas ilegalmente al país por familiares cuando eran niños.

Durbin dijo que no creía que fuera posible sellar un acuerdo para el jueves, cuando se agotarán los fondos del Gobierno estadounidense y los legisladores deben aprobar otra medida provisoria de gastos para mantener operando a las agencias y servicios federales del país.

"Probablemente no habrá un acuerdo sobre el DACA, aunque estamos trabajando cada día, con llamados telefónicos y reuniones personales, para intentar lograr un acuerdo bipartidista", declaró el senador al programa "State of the Union" de la cadena CNN, refiriéndose al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

La disputa entre republicanos y demócratas causó el mes pasado una paralización parcial de tres días del Gobierno federal, después de que el Congreso no pudo aprobar una medida temporal de gastos.

Los demócratas votaron para permitir que el Gobierno retomara sus actividades con otra ley temporal de financiamiento luego de garantías del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, de que sometería a debate un proyecto de ley sobre inmigración.

"No creo que vaya a ocurrir una paralización del Gobierno, pero sí tengo esperanza en la promesa del senador McConnell de finalmente abordar este tema crítico que afecta a las vidas de cientos de miles de personas en Estados Unidos, de llevarlo finalmente a un debate del pleno en el Senado", aseveró.

Los demócratas han dicho reiteradamente que desean protecciones establecidas por ley para los "Dreamers", que recibieron estatus legal temporal gracias a la iniciativa DACA del expresidente Barack Obama, una medida que les permitió estudiar y trabajar en Estados Unidos sin temor a ser deportados.

Trump dijo en septiembre pasado que revocaría el programa a partir del 5 de marzo e instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley antes de esa fecha.

El viernes, Trump dijo que el acuerdo sobre el DACA "bien podría no concretarse" antes del plazo del jueves.