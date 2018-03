La Fiscalía General de Colombia pidió el viernes pasado a la Corte Suprema de Justicia investigar a un senador de la coalición de Gobierno para establecer su presunta responsabilidad en los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht para que le adjudicaran millonarios contratos en el país andino.

El tribunal recibió la solicitud para investigar al congresista Bernardo Miguel Elías Vidal, del Partido de la U, debido a que goza de un fuero que le impide a la fiscalía asumir el proceso.

"En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General en torno al denominado caso Odebrecht, el fiscal de conocimiento dispuso compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se surtan los efectos de la ley y se adelanten las investigaciones del caso, en relación con el senador Bernardo Miguel Elías Vidal", dijo un comunicado.

Se trata del primer congresista vinculado a las investigaciones por los sobornos de Odebrecht, que tienen en la cárcel a un ex viceministro, un ex senador y un contratista particular.

La constructora se declaró culpable en diciembre en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción entre 2001 y 2016 que pagó unos 439 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina.

En Colombia, la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas entre el 2009 y el 2014 abonando más de 11 millones de dólares en pagos irregulares, que resultaron en operaciones que generaron beneficios superiores a los 50 millones de dólares.

Odebrecht acordó pagar 11 millones de dólares como reparación del daño causado a la administración pública de Colombia, donde podría quedar inhabilitada para licitar obras públicas.

Colombia logró esta semana un acuerdo para terminar un contrato con un consorcio liderado por Odebrecht para la construcción de una autopista de 528 kilómetros y una inversión de más de 1,700 millones de dólares, mientras que empezó los trámites para cancelar otro de 861 millones de dólares que buscaba recuperar la navegabilidad de un importante río.