Londres. Una amplia mayoría de la Cámara de los Comunes votó en contra del acuerdo del Brexit, alcanzado entre el gobierno británico y la Comisión Europea, lo que va a hacer prácticamente inevitable un aplazamiento del 29 de marzo como fecha para implementar la separación británica, si se quiere evitar un divorcio caótico.

Un total de 391 parlamentarios se manifestó en contra del pacto, tras el debate celebrado, frente a apenas 242 que lo apoyaron. Los cambios de última hora al tratado del Brexit, negociados entre la primera ministra Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sólo consiguieron limar algo el nivel de la derrota sufrida por el tratado de salida en enero, cuando la diferencia fue de 230 votos.

La clave del resultado fue el dictamen publicado por Geoffrey Cox, abogado general del Estado, con su opinión sobre las nuevas garantías obtenidas por May para evitar que Reino Unido quede atado de forma indefinida a la unión aduanera europea tras el Brexit, como fórmula para evitar la instauración de controles en la delicada frontera de Irlanda.

Sin vía unilateral para salir

En su análisis del anexo al tratado del Brexit pactado por May con Juncker, el experto jurídico independiente del gobierno consideró que el riesgo legal de que Reino Unido no tiene una vía para salir de esa unión aduanera de forma unilateral, sin el beneplácito de la UE, “no ha cambiado”. Cox admitió que las nuevas provisiones “reducen el riesgo” de que el país se mantenga de manera indefinida e involuntaria dentro de la estructura arancelaria de la UE, pero no lo eliminan totalmente.

Aunque algunos diputados euroescépticos del Partido Conservador de May consideran que las modificaciones son suficientes y votaron a favor del acuerdo para asegurar la ejecución del Brexit, muchos otros se opusieron, al entender que sigue existiendo el peligro de que Reino Unido quede atrapado para siempre en la unión aduanera y nunca pueda aplicar una política comercial independiente.

Los representantes del Partido Unionista Irlandés también se pronunciaron en contra, por su temor a que Irlanda del Norte quede en el futuro alineado a las normas del mercado común, mientras el resto del país se desmarca de ellas.