Estados Unidos ya está en una guerra comercial contra otras naciones pero ahora está empezando a contraatacar, dijo este miércoles el secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross.

En línea con la idea de la Casa Blanca de que el déficit comercial es también una amenaza a la seguridad nacional, Ross dijo que la confrontación lleva años.

NOTICIA: Aranceles a los productos de EU es un "Plan B": Guajardo

"Durante décadas hemos estado en una guerra. Por eso tenemos déficits", dijo. "Pero ahora, la diferencia es que nuestras tropas están en las murallas", dijo en una entrevista con Bloomberg TV.

El presidente Donald Trump amenaza con gravar productos importados de México y China, critica a Alemania por sus superávit comercial, rompió el Acuerdo Transpacifico de libre comercio (TPP) con otros 11 países y reclama negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En una entrevista con Bloomberg Television, Ross señaló que la administración Trump mantiene una mente abierta sobre si las negociaciones serán bilaterales o trilaterales, pero que su meta es reducir los déficits comerciales de Estados Unidos.

Sin apartarse de ejemplos bélicos, Ross le bajó un poco el tono a la confrontación por el comercio. "No va a ser a ser una guerra con disparos. Si se sabe que usted tiene una bazuca, probablemente usted no tenga que usarla", dijo.

Ross estimó que la renegociación del TLCAN, que une a Estados Unidos, Canadá y México, comenzará hacia finales de este año y no durará más de un año aunque advirtió que "estos son asuntos complicados".

NOTICIA: México pondrá fin a platicas del TLCAN si EU propone aranceles: Guajardo

"Yo quisiera tener resultados mañana pero el mundo no funciona así", dijo al explicar que montar la discusión del TLCAN demandará tiempo.

Los mexicanos saben, los canadienses saben, todos sabemos, los tiempos son diferentes, vamos a tener nuevas relaciones comerciales con la gente y ellos saben que van a tener que hacer concesiones. La única pregunta es cuál es la magnitud y la forma de las concesiones , apuntó.

Ross, quien tendrá un papel central en las discusiones, indicó que su deseo es terminar las negociaciones lo antes posible, pero así no es como funciona el mundo .

Estamos en las etapas iniciales del proceso de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) o Vía Rápida y ese proceso toma varios meses (...) Estaríamos hablando de la parte final del año, antes que inicien negociaciones reales , dijo.

Ojala las negociaciones no demoren más de un año, cuánto va a tomar implementarla y lograr las reducciones, esa es una pregunta distinta, son asuntos muy complicados , acotó.

NOTICIA: Wilbur Ross da esperanzas de recuperación al peso; gana 1.66%

La Casa Blanca debe avisar al Congreso con 90 días de anticipación que emprenderá discusiones para renegociar el tratado. Y cualquier miembro del tratado puede escindirse con un aviso previo de 6 meses.

El funcionario estadunidense dijo que una de las metas será anular los déficits comerciales de Estados Unidos.

Absolutamente. No hay razón por la cual un país, en este caso, los Estados Unidos, necesite tener un déficit comercial que, en grandes números, equivale al superávit combinado del resto del mundo , manifestó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se desate una guerra comercial, Ross respondió que Estados Unidos ya se encuentra en una guerra comercial .

Hemos estado en una guerra comercial por décadas. Es por eso que tenemos un déficit , apuntó.

NOTICIA: Activos de Wilbur Ross, afectados por sus políticas

Ross dijo que no es una figura amenazante y que no anticipa una guerra de disparos . Cuando la gente sabe que tienes la gran bazooka, probablemente no tienes que usarla , comentó.

Aunque consideró que es prematuro anticipar cuáles serán los principales puntos de las negociaciones, sugirió que las reglas de origen serán un tópico mayor, así como el agregado de otros capítulos.

erp