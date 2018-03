Omaha, Neb. El arroz y el pollo estaban cociéndose en la estufa. Los gemelos se perseguían alrededor del departamento mientras el niño de dos años miraba a Mickey Mouse en la televisión donada.

Su madre, Fatema Aljasem, de 29 años, estaba sentada a la mesa de la cocina con dos mujeres de la sinagoga local. Desde que los sirios recibieron asilo en septiembre, las mujeres le habían ayudado a aprender inglés. Tiró de su hijab y señaló las palabras, pronunciando maneras de conjugar el verbo ir : Shadi va a la escuela y Ahmad va a trabajar .

El que parecía especialmente difícil en estos días, sin embargo, era el verbo ser/estar . Cómo estar tranquila en el caos diario de la maternidad. Cómo estar cómoda en este nuevo lugar donde el presidente acababa de prohibir la entrada a los refugiados como ella. Cómo ser una americana.

Aquí, en el profundamente conservador Nebraska, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada a los refugiados y a las personas de siete naciones mayoritariamente musulmanas, suscitó sentimientos complicados sobre la relación del estado con los refugiados. Muchos nebraskeños habían apoyado los intentos de mantener el país seguro, pero todavía querían mostrar su corazón a las personas que huían del terrorismo y la guerra. Su estado ha absorbido más refugiados per cápita que cualquier otro en Estados Unidos.

Durante la campaña presidencial, el senador republicano Ben Sasse se convirtió en uno de los principales críticos de Trump en gran parte debido a su plan para prohibir a los musulmanes la entrada a los Estados Unidos. Cuando Trump firmó la orden ejecutiva, Sasse la criticó como demasiado amplia . El domingo pasado, Sasse criticó de nuevo a Trump, esta vez por tuitear sobre el supuesto juez que detuvo la orden el viernes.

El gobernador Pete Ricketts, un republicano que apoyó la prohibición de entrada a los sirios desde el momento en que Trump lo propuso por primera vez, también ha hablado­ de dar la bienvenida a los refugiados que ya están aquí como una fuente de orgullo estatal.

Aljasem, que se mudó con su esposo, Ahmad, de 30 años, y sus cinco hijos, dijo que se sentía agradecida de llegar antes de la prohibición de Trump. Sintió culpa por los que no lo habían hecho.

He intentado llamar a mis padres y no he oído hablar de ellos , dijo Aljasem, cuyos grandes ojos empezaron a llorar cuando habló. No sé dónde están, podrían estar muertos .

Ella entró en contacto con su hermana, que vivía en un campo de refugiados en Jordania. Compartieron el sueño de reunirse, pero ahora su hermana quiere saber si los Estados Unidos son un buen lugar para vivir.

Aljasem recordó detenerse en la pregunta. Luego le contó a su hermana cómo los niños han estado haciendo amigos en la escuela. Dijo que nunca ha visto a nadie despreciar su pañuelo en la cabeza o mirarla de una manera racista . Ella tiene amigos judíos que le ayudaron a llevar a su familia a las citas del doctor y que le enseñaban inglés. Su marido encontró rápidamente un trabajo en una fábrica de champú.

El país es bueno, le dijo. Es realmente bueno, sigue siendo bueno .

Después de colgar, sin embargo, confesó que estaba preocupada por si permanecería así.

Ahora me preocupa cómo me tratarán si están de acuerdo con el presidente, si me tratan de manera racista , dijo. Me preocupa que esta prohibición cambie lo que siento por dentro, que me haga preocuparme más por mí y por mis hijos, no hemos venido a causar problemas, sólo queremos vivir .

Durante los últimos dos años, más de la mitad de los 1,531 refugiados reasentados por los Servicios Familiares Luteranos de Nebraska dejaron las naciones afectadas por la prohibición. Más de 60 familias 164 hombres, mujeres y niños vinieron de Siria. Nebraska ha sido atractivo para los refugiados. El desempleo es bajo, el alquiler es asequible y los empleos de manufactura y servicios son abundantes, según Lacey Studnicka, una oficial de desarrollo de programas en los Servicios Familiares Luteranos.

A pocas cuadras de Aljasem, John Dutcher, un limpiador de 61 años de edad, vive en un complejo de apartamentos de poca altura en un barrio donde las banderas americanas se agolpaban en los porches. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, Dutcher dijo que era uno de esos tipos que querían poner una cabeza de cerdo en una mezquita. Nunca actué al respecto, pero la jugué con la idea en mi cabeza .

Odiaba a los musulmanes , dijo.

Durante años, los vecinos de Dutcher fueron adictos a la metanfetamina y alcohólicos ruidosos. Haraganes. En junio, una familia siria que no hablaba inglés se mudó. Otra familia se mudó después de eso, luego otra. Ahora hay seis.

Muy pronto, dijo Dutcher, las botellas vacías en el pasillo fueron sustituidas por las bicicletas de los niños. Las fuertes peleas de una pareja adicta a las drogas fueron remplazadas por los sonidos de las risas de los chicos.

A los musulmanes de aquí les importaba mucho la familia y simplemente amaban a todos , dijo Dutcher. Recuerdo a la gente que vivía aquí antes, ellos daban por sentado todo lo que este país les había dado. Estas personas realmente cambiaron mi corazón .

A través de intérpretes, se enteró de las historias de las familias sobre la pérdida y la huida de la guerra. Suavizó su postura sobre el Islam y lo llevó a cuestionar algunas cosas de lo que Trump estaba diciendo. Alrededor de los refugiados nunca se sintió más seguro.

Solía tener miedo cuando los adictos a la metanfetamina estaban aquí , dijo. Ahora ni siquiera miro para ver quién está llamando a mi puerta, sé que será alguien con comida o un niño pidiéndome que arregle su bicicleta .

Dutcher dijo que continúa apoyando las opiniones de Trump sobre fronteras fuertes y el freno la inmigración ilegal, pero dijo que su experiencia le enseñó que los refugiados son algo completamente diferente .

Me agrada Trump, pero no me gusta la forma en que ha llevado a cabo esta prohibición , dijo Dutcher­. No creía que pudiera cometer un error tan rápido.

Desde la prohibición de entrada, dijo Studnicka, las organizaciones de defensa de los refugiados están viendo un aumento en el interés. Normalmente, su organización recibe cinco llamadas semanales de voluntariado. En los primeros cinco días después de la orden de Trump recibió 120.

Las llamadas provenían de congregaciones como Beth El Synagogue­, cuyos miembros estaban ayudando a los Aljasems a acostumbrarse a su nuevo país, y personas como John Detisch y Hillary­ Nather-Detisch, que estaban tan conmovidos por la crisis en Siria que decidieron hacer lo que estuviera en sus manos.

La pareja accedió a patrocinar a la hermana de Diaa Sarsaf, de 32 años, originaria de Damasco. Sarsaf­ dijo que tomó alrededor de 20 meses para que las autoridades completaran los controles de antecedentes penales y le concedieran asilo.

Su hermana, cuyo nombre se omite de la publicación como medida de protección, se suponía que llegaría la semana pasada.

La familia Detisch le compró muebles, más 18 kilos de arroz y 10 kilos de harina para ayudar a abastecer su cocina. Luego llegó la orden de Trump. Entonces un tribunal dictaminó que la orden no puede ser ejecutada. Ahora, nadie está seguro de si la hermana de Sarsaf llegará a los Estados Unidos.

Nuestras chicas les consiguieron Legos y libros para colorear , dijo Nather-Detisch. Estábamos listos para ayudar, y estamos decepcionados de no poder hacerlo .

Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto , dijo Sarsaf a través de un intérprete mientras se sentaba en su mesa.

Los ojos de Nather-Detisch enrojecieron al oír su disculpa. Aquí estaba Sarsaf tratando de tranquilizarlos y a él mismo diciendo que las cosas estarían bien porque él oyó que el gobierno de Trump podría construir una zona segura en Siria.

Al menos ella podrá ir allí, estará a salvo , dijo Sarsaf. Sólo queremos seguridad, no tengo otra opción que confiar en el presidente .

La noche siguiente, los Aljasem bajaron de un coche en un estacionamiento en el centro de la ciudad. Fadi, de cinco años, corrió a los brazos de un hombre que reconoció de la sinagoga.

¿Estás lista para protestar? , preguntó Allan Murrow al niño.

Fatema Aljasem apenas podía creer su buena fortuna. Nunca había conocido a ningún judío, y estos judíos eran tan amables que sus hijos se reían y jugaban con ellos y se tomaban las manos mientras caminaban hacia un parque.

La ciudad siria de Alepo había sido tan peligrosa que dio a luz a sus gemelos en su propia casa, demasiado asustada para ir al hospital. Dos meses más tarde, los envolvió con fuerza y los llevó sobre los hombros mientras caminaba por el desierto durante la noche para llegar a un campo de refugiados jordano. No había bombas allí, pero tampoco había maestros para sus hijos. Ahora sus hijos aprenden el alfabeto en la escuela, y ella misma tiene una profesora de inglés.

Estuvo huyendo durante mucho tiempo. Ahora está saliendo a caminar.

Más de 1,000 personas se han reunido en Turner Park, una pequeña parcela reforzada por nuevos edificios elegantes. Alguien le entregó a Fadi una señal de Love Trumps Hate mientras caminaban hacia el frente de la multitud. Se estremecieron y tomaron velas cerca de su pecho.

Ruth Henrichs, la directora ejecutiva de Servicios Familiares Luteranos, diría más tarde que no quería que la noche fuera una protesta sino una vigilia. En un estado rojo como Nebraska, dijo, gritar y ofender a la gente no ayudaría a resolver el problema . Así que reunió a miembros del clero, personas de todas las religiones, para imaginar un país más compasivo.

Podría parecer que hay oscuridad en nuestra nación , dijo un orador en el escenario, Pero mire a nuestro alrededor, tenemos esperanza, tenemos luz .

Murrow tocó a Aljasem en el hombro. Date la vuelta , dijo, animándola a mirar. Todo por ti .

Apenas podía entender la mayoría de los discursos. Ella sonrió y aplaudió y levantó sus puños cuando escuchó las palabras que ella sabía: Refugiado . Inmigrante . Comunidad . Amigo .

Un hombre con una guitarra acústica subió al escenario y pidió al público que cantara.

Esta tierra es mi tierra, esta tierra es tu tierra ... esta tierra fue hecha para ti y para mí .

El coro comenzó a crecer. Aljasem­ miró a su marido y sonrió, y juntos trataron de cantar al unísono.

Robert Samuels es reportero político para The Washington Post.

