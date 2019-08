El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que ya se integra una carpeta de investigación sobre el ataque en El Paso, Texas, el cual cobró la vida de ocho mexicanos y dejó al menos 26 heridos, para poder interponer una denuncia por terrorismo contra mexicanos en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa ofrecida en el consulado de México en El Paso tras visitar a las víctimas hospitalizadas, Ebrard informó que este martes se reunirá con el fiscal general de la República en México, Alejandro Gertz,, para compartirle los reportes policiales en aras de proceder con las acciones correspondientes.

“Consideramos que es un acto de terrorismo. México va a participar en este proceso en el juicio, ahora en la investigación, en reunir la información, posteriormente en el juicio”, aseveró.

El canciller reiteró que también se presentará una denuncia en contra de la venta y distribución de armas, y si el fiscal general lo permite se solicitará la extradición del autor del tiroteo.

“En síntesis, presentaremos caso contra armas, participaremos en las investigaciones y en el juicio; por conducto de la Fiscalía General de la República, se hará una carpeta de investigación en torno al terrorismo, porque eso es lo que fue, y no se descarta la solicitud de extradición, si el fiscal general de México así lo decide”, detalló.

Respecto al posicionamiento del presidente Donald Trump, Marcelo Ebrard coincidió en que el racismo y la supremacía blanca son problemas serios en Estados Unidos.

AMLO reafirma postura

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a terminar con el odio y xenofobia en Estados Unidos; demandó al gobierno de ese país terminar con la venta indiscriminada de armas, y dijo no desear enviar mensajes personalizados al presidente Donald Trump, para evitar que se use electoralmente.

“No quiero personalizar, porque no quiero que se vaya a malinterpretar (...) A pesar del dolor y de la indignación que se tiene por estos hechos, no queremos prestarnos a que se utilice con propósitos electorales en Estados Unidos, debemos tener presente que hay una circunstancia especial, hay elecciones en EU y no queremos meternos”, dijo López Obrador.

Resaltó su postura, en el sentido de que la migración no es por gusto, sino por necesidad, y que si mejoran las condiciones de vida y de trabajo en México y Centroamérica, se resolverá el fenómeno de la migración.

En Valle de Bravo, estado de México, donde encabezó la reunión del gabinete de seguridad federal, López Obrador hizo un llamado a la reflexión y a la decisión del gobierno de Estados Unidos de controlar la venta indiscriminada de armas en aquel país.

El presidente mexicano también confirmó que de manera respetuosa el gobierno de México presentará una denuncia en la Unión Americana contra el autor del ataque argumentando actos terroristas.