Londres. ¿ALGUIEN DIJO “Quexit”? La reina Isabel II y los miembros de la familia real británica podrían ser evacuados y ocultados en un lugar secreto fuera de Londres en caso de que el escenario de Brexit sin acuerdo llegara a provocar disturbios, informaron los medios británicos el pasado domingo.

Con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, programada para el 29 de marzo, la primera ministra Theresa May se está quedando sin tiempo. Los legisladores no dejan de pelearse, y los británicos están almacenando artículos tan variados como partes de bicicletas y botellas de vino.

De hecho, la incertidumbre se desborda, pero, gracias a los planes que datan desde la época de la Guerra Fría, al menos la reina se salvará.

“Estos planes de evacuación de emergencia existen desde la Guerra Fría, pero ahora se han desempolvado al proyectar el escenario en el que existan desórdenes de tipo civil en caso de que ocurra un divorcio sin acuerdo”, dijo una fuente de la Oficina del Gabinete Británico al Sunday Times, quien decidió no revelar ninguna información sobre la ubicación a donde llevarían a la familia real.

“Si hubiera problemas en Londres, claramente la familia real dejaría la ciudad”, comentó Dai Davies, el exjefe de protección real en Scotland Yard, al Times. “Dónde y cómo los evacuarán es de alto secreto y no puedo discutirlo”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la realeza permanecieron en el Palacio de Buckingham, a pesar de los grandes temores que había por su seguridad. Para muchos británicos, la monarquía representa estabilidad y esperanza durante períodos de agitación. Cuando el palacio fue bombardeado con el rey y la reina adentro, la reina madre escribió una carta famosa poco después: “Los niños no se irán a menos que yo lo haga. No me iré a menos que su padre lo haga, y el rey no abandonará el país en ninguna circunstancia”.

“La familia real permaneció en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando la fuerza aérea alemana, Luftwaffe, bombardeaba la capital. Pero en historias un tanto opacas Sunday Times y Mail on Sunday afirman que un Brexit duro podría significar que la reina sea evacuada. En verdad, el “Brexit enloquece a los medios”, escribió el periodista Andrew Neil.

“Proyect fear on steroids”

En un artículo publicado por el diario The Telegraph, Iain Duncan Smith, exlíder del Partido Conservador, llamó al plan de evacuación de la casa real como “Proyect fear on steroids” (Proyecto miedo en esteroides), mientras que el legislador Jacob Rees-Mogg dijo al diario The Mail que los planes muestran un pánico innecesario.

“Obviamente, había planes para mantener a la familia real a salvo durante la Guerra Fría. Es de conocimiento general que el rey y la reina permanecieron en el Palacio de Buckingham durante el bombardeo”, comenta el experto sobre temas de la monarquía británica Richard Fitzwilliams.

Cuando se le preguntó sobre el plan que aplicarían las fuerzas de seguridad sobre la monarquía, comentó que le parece extraño. A Fitzwilliams le parece muy difícil que existan disturbios en las calles en caso de que no exista un acuerdo sobre el Brexit.

“Sin duda, todo tipo de planes están contemplando si la posibilidad de que existan disturbios civiles relacionados con el Brexit fuera elevada. Pero la idea de que el monarca, el símbolo de la unidad nacional, y otros miembros de la familia real deban ser evacuados es simplemente extraño.

“¿Quién lo filtró en (el Palacio) Whitehall (residencial principal de los reyes ingleses en Londres desde 1530 hasta 1698)? ¡Creo que fue el Ministerio de Silly Walks!”, bromeó Fitzwilliams.

El “Ministerio de Andares Tontos” (“The Ministry of Silly Walks”) es un sketch de Monty Python’s Flying Circus, una telecomedia británica del grupo de humoristas Monty Python.

Respeto a las diferencias

En un discurso pronunciado el mes pasado, la reina de 92 años instó a la gente a hablar bien unos de otros, a pesar de los tiempos difíciles, y a respetar los puntos de vista diferentes.

Las declaraciones se produjeron durante un período de enorme tensión en Gran Bretaña a raíz del Brexit, y fueron interpretadas como un guiño al entorno caótico que viven los políticos de todos los partidos y que está afectando seriamente a Westminster, la zona donde se asientan las sedes gubernamentales, cerca del palacio de Buckingham.

Las declaraciones de la reina tienen la característica de que siempre son neutrales y representan una especie de guía sapiente para todos los británicos.

Sin embargo, ¿se imaginan una evacuación real?