¿Son los Estados Unidos más resilientes que las democracias europeas?

Durante los largos meses de la administración Trump, me he aferrado, con una fortaleza cada vez menor, a la convicción de que tanto nuestro sistema constitucional y nuestras instituciones democráticas nos pueden proteger del peor escenario. Por lo tanto, me pareció muy tranquilizador escuchar al ex primer ministro británico Tony Blair hablar sobre su optimismo respecto a la democracia estadounidense sobre la europea.

“Los desafíos en nuestro lado del charco (Gran Bretaña) son igual de grandes que los de ustedes, si no es que mayores”, dijo Blair durante una visita a la sede del periódico The Washington Post el jueves de la semana pasada. “Sus instituciones tienen una capacidad de recuperación que lo sacará adelante”.

Es cierto que de mi parte le mostré cierto escepticismo sobre el tema, por lo que le pedí que matizara más. “Por cierto, podría estar completamente equivocado, pero siento que Estados Unidos tiene suficientes controles y equilibrios dentro de su sistema respecto a Europa”, comentó Blair.

“Mi experiencia de Estados Unidos es que generalmente funciona a través de sus problemas. Puedo estar completamente equivocado”, ¡otra vez!, “pero si nos fijamos en la situación europea, es menos claro para mí que exista el mismo tipo de resiliencia”.

Blair señaló que el debate sobre inmigración de Estados Unidos, aunque venenoso, parece leve en comparación con la división europea.

Escuchar a Blair es como si uno viajara a la era prepopulista, casi anticuada, cuando Blair en Gran Bretaña y el presidente Bill Clinton en los Estados Unidos siguieron el enfoque de la tercera vía con el objetivo de cerrar la brecha entre la izquierda y la derecha.

Los últimos años, hemos sido testigos del surgimiento populista en ambos extremos del espectro político y el endurecimiento de las identidades tribales, todo esto, claro, en ambos lados del Atlántico.

Así que la autodescripción de Blair como un “globalizador desvergonzado”, su afirmación de que “Occidente se trata de valores y no sólo de intereses” y, sobre todo, su argumento de que es imperativo “reactivar el centro de la política”, para mí, de todos modos, soy escéptica de sus planteamientos.

En Gran Bretaña, el Partido Laborista no está dirigido por Third Way Blair sino por el radical de Jeremy Corbyn.

En Estados Unidos, la ideología del Partido Republicano de Reagan se ha deteriorado con Trump y su ego.

Momentos difíciles.