Trump regresó al pasado, a la campaña. En un discurso que dio el sábado en Melbourne, Florida, volvió a recurrir a las mentiras. El periódico Washington Post contó 13 y demostró con pruebas las inexactitudes en las que cayó el presidente. Aquí presentamos cuatro de ellas.

Uno mira lo que pasó la noche en Suecia. ¿Quién iba a creer que esto sucedería en Suecia? Están teniendo problemas que nunca creyeron posibles .

Éste fue un comentario muy extraño, ya que no ocurrió nada de consideración la noche del viernes en el país europeo.

Una vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco dijo a AP que las autoridades no tenían conocimiento de ningún incidente terrorista . Según la vocera, la Embajada de Suecia en Washington ha pedido al Departamento de Estado una aclaración sobre el comentario de Trump.

Los memes no se hicieron esperar. Algunos tuiteros, como Andreas Kynast, corresponsal del ZDF, escribió el hashtag #LastNightinSweden y colocó una caricatura de una bonita casa en medio de árboles nevados.

Los medios deshonestos han publicado historias falsas, una tras otra, sin fuentes, a pesar de que hacen creer que las tienen .

No está claro a qué historias se refiere Trump, pero las organizaciones principales de noticias no publican artículos con leyenda tipo: no hay fuentes ; por el contrario, siempre las citan y cuando la fuente pide el anonimato, se respeta.

Hemos permitido que miles y miles de personas hayan ingresado a nuestro país. No ha habido manera de investigar a esas personas. No existe ninguna documentación. No hay nada .

Esto es falso. La investigación de antecedentes de los refugiados se realiza de manera cuidadosa y toma alrededor de dos años. Las instituciones que participan son el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional y realizan entrevistas extensas.

Estamos creando miles de empleos. Están regresando del exterior como no se había visto desde hace mucho tiempo. Ford, General Motors y Fiat Chrysler están trayendo miles de puestos de trabajo; invirtiendo miles de millones de dólares debido al nuevo clima de negocios que estamos creando en nuestro país .

Como hemos señalado en repetidas ocasiones, Trump sigue dando crédito a sí mismo de decisiones empresariales tomadas antes de que él fuera presidente. Por ejemplo, la decisión que tomó Ford tiene que ver más con el objetivo a largo plazo de la compañía en particular de sus planes de invertir en vehículos eléctricos que con la administración de Trump.

El sábado, Trump también mintió sobre Thomas Jefferson, el Obamacare y el costo del avión presidencial. Trump dijo que no llevó guion al evento, y se notó.