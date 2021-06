El presidente Vladimir Putin dijo este viernes que ordenó a las autoridades rusas que preparen el terreno para que los ciudadanos extranjeros puedan vacunarse contra el Covid-19 en Rusia pagando una tasa.

Putin realizó estos comentarios en una conferencia económica anual en San Petersburgo.

Rusia ha aprobado cuatro vacunas para su uso a nivel doméstico, de las cuales la más usada es la Sputnik V. Es administrada en dos dosis, con una diferencia de 21 días entre cada inoculación.

Por su parte Rusia espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apruebe la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en un plazo de dos meses, dijo Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directa Ruso (RDIF, por sus siglas en inglés), que comercializa la dosis, a Reuters.

Según indicó, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que también está revisando la Sputnik V, "recibió toda la información básica existente y no hay observaciones críticas por el momento en absoluto".

Dmitriev no dijo cuándo podría tomar su decisión la EMA y redirigió las preguntas a la agencia, precisando que la OMS tampoco tenía observaciones críticas significativas, basado en un par de inspecciones, sin especificar qué lugares de producción fueron visitados durante la revisión.

"Vemos que los inspectores están manteniendo una actitud profesional (...) no hay observaciones críticas significativas, al menos por el momento", señaló. "Si no estuviéramos absolutamente seguros de la transparencia del proceso, no habríamos invitado a nadie", agregó.