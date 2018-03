Nueva York.- Al menos 30,000 personas protestaron hoy, por segundo día consecutivo, contra la acción ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para vetar la entrada a Estados Unidos de inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes.

La manifestación de este domingo se concentró en el aeropuerto John F. Kennedy, para exigir la liberación de los inmigrantes y refugiados detenidos en esa terminal por el veto impuesto por Trump.

Las manifestación de este domingo fue organizada en el parque Battery, justo frente a la isla Ellis y la Estatua de la Libertad, dos de los símbolos de Nueva York, una ciudad fundada por inmigrantes para proteger a las personas perseguidas de todo el mundo.

Las masivas reuniones estuvieron imbuidas de la sensación de que el veto a los inmigrantes y refugiados amenaza el tejido mismo del que está compuesto Estados Unidos y, específicamente Nueva York, probablemente la ciudad más diversa culturalmente de todo el planeta.

Las reacciones de los neoyorquinos suceden luego de que Trump ordenara un veto de 90 días a inmigrantes y refugiados de Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, así como una restricción indefinida para refugiados sirios.

La noche del sábado un juez federal de Nueva York dispuso que los inmigrantes y refugiados de estos países detenidos a su llegada a Estados Unidos podrían permanecer en el país sin ser deportados.

La orden de Trump, sin embargo, se mantiene vigente y podría afectar a miles de inmigrantes y refugiados que incluso ya cuentan con visas o licencias de trabajo, y que ya tenían permiso de ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por lo menos seis personas siguen detenidas en al aeropuerto John F Kennedy de Nueva York.

En la protesta participaron los senadores demócratas de Nueva York, Kirsten Gillibrand y Chuck Schumer, mientras que el alcalde Bill de Blasio envió un mensaje para reafirmar su apoyo a los valores de la ciudad .

Schumer expresó que combatiría la acción de Trump con cada una de las fibras de mi cuerpo , y con lágrimas en los ojos calificó la decisión de mal intencionada y anti-estadunidense .

Con consignas como sin veto, sin muro, los neoyorquinos damos a todos la bienvenida , Hey hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir , Dilo claro, dilo fuerte, los refugiados son bienvenidos , los manifestantes parecían energizados por la decisión del sábado del juez federal.

Mariana Múnera, inmigrante originaria de Colombia con más de 18 años en Estados Unidos, declaró a Notimex que las políticas de Trump representan una amenaza al régimen democrático y los fundamentos bajo los que fue creado Estados Unidos.

A su vez, Marion Schulevitz, nacida en Puerto Rico, expresó que los derechos de Estados Unidos deben ser defendidos por todos los ciudadanos, tanto en las calles y las cortes, como aumentando la presión a los congresistas para que se opongan a Trump.

La realidad es que si no peleamos por la democracia es fácil que este país termine en el fascismo y se pierden los derechos de todos aquellos que no son blancos o cristianos o que no ostentan el poder , argumentó Schulevitz.

mfh