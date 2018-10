La prensa turca publicó este lunes nuevas informaciones implicando al príncipe heredero saudí Mohamed ben Salmán (MBS) en el "asesinato" en Estambul del periodista Jamal Khashoggi, en víspera de las revelaciones que ha anunciado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Según el diario turco Yeni Safak, el hombre considerado jefe del comando saudí de 15 agentes enviados a Estambul para matar al periodista, estuvo directamente en contacto con la oficina del principe heredero, tras el "asesinato".

El hombre citado es Maher Abdulaziz Mutreb, miembro de la guardia pretoriana de "MBS", y que puede ser observado, en las imágenes de vigilancia, al llegar al consulado saudí, y luego a la residencia del cónsul, el 2 de octubre, día de la desaparición de Khashoggi

En el diario Hurriyet, un editorialista afín al poder turco, Abdulkadir Selvi, afirma que Khashoggi fue inmediatamente llevado a la oficina del cónsul donde fue "estrangulado" por los agentes saudíes. "Todo duró entre 7 y 8 minutos", asegura el cronista.

El cuerpo fue luego "cortado en 15 pedazos" por un médico forense integrante del comando, agrega Selvi, según el cual el cuerpo desmembrado fue sacado del consulado, y que ahora se halla en un lugar todavía desconocido de Estambul.

"Si el príncipe heredero no rinde cuentas y no es sacado de su cargo, entonces no podremos cerrar esta caso", advierte el influyente cronista.

Las confesiones de Riad sobre la muerte de Khashoggi, crítico con el régimen, no han convencido en absoluto en las grandes capitales occidentales. Y ello pese a que Arabia aludió a un "error monumental" para explicar la muerte del periodista, causada por una "pelea" en el interior del consulado, según la versión saudí, considerada poco creíble.

Chivos expiatorios

Riad anunció la destitución del número dos de los servicios de inteligencia saudíes, el general Ahmed al Asiri, y de otros altos responsables. Además 18 sospechosos saudíes han sido detenidos.

Pero los analistas ven estas detenciones y destituciones como una manera de buscar chivos expiatorios y mantener al margen al príncipe heredero, verdadero hombre fuerte del reino.

"MBS" no estuvo informado del "asesinato" no autorizado por el poder, reiteró el domingo el ministro saudí de Exteriores, Adel al Jubeir, en entrevista a la cadena estadounidense Fox News.

Bajo el título "El cerco se cierra en torno al príncipe heredero", el diario Yeni Safak afirma que el jefe del comando llamó "cuatro veces al director de la oficina del príncipe heredero, Bader Al Asaker" tras el asesinato de Khashoggi. "Al menos una de esas llamadas fue efectuada desde la oficina del cónsul" agrega el diario, que no cita sus fuentes.

"Toda la verdad"

Estas revelaciones se producen en víspera de una muy esperada intervención de Erdogan en la que prometió revelar "toda la verdad" sobre la muerte de Khashoggi.

Erdogan y Donald Trump, coincidieron el domingo durante un diálogo telefónico en la necesidad de que se aclare el homicidio de Khashoggi. Poco antes Trump acusó a Riad de librarse a "engaños y mentiras" en este caso.

En un comunicado común, Londres, París y Berlín estimaron el domingo que existe "una necesidad urgente de aclaración" sobre las circunstancias de la muerte "inaceptable" de Jamal Khashoggi

En otra nueva contradicción, el ministro saudi de Exteriores afirma en su entrevista con Fox que las autoridades saudíes "no saben" cómo murió Khashoggi, pese a hablar él mismo de "asesinato".

Además de un golpe a la credibilidad de Arabia Saudita, este escándalo internacional ha hecho que responsables occidentales y dirigentes de grandes empresas hayan boicoteado una gran conferencia económica internacional --muy apreciada por el príncipe heredero-- que se inicia el martes en Riad.