El 2018 será —tras su paso por Chile y Perú— la sexta ocasión en que Francisco viaje a Sudamérica sin pisar suelo argentino. Rumores de una mala relación con Mauricio Macri podrían despejar la duda.

Las visiones contrapuestas de Fernando Iglesias (FI), actual candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires; y Eduardo Valdés (EV), embajador argentino ante la Santa Sede entre el 2014 y el 2015 y parlamentario del Mercosur por el Frente para la Victoria, analizan el tema.

—¿Por qué Francisco sigue sin visitar el país?

FI: Me parece que los lugares que decidió visitar expresan sus preferencias políticas: fue a Bolivia, a Ecuador y a Cuba, donde se entrevistó con Fidel y Raúl Castro, pero no recibió a las Damas de Blanco que protestan por la situación de los derechos humanos en la isla. Me parece que también es una posición de equidistancia un poco ponciopilatista, en el sentido de lavarse las manos con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela tampoco me parece positiva (...) Todo eso expresa una preferencia política que no comparto.

EV: Siento como gran fracaso de mi parte haber sido embajador hasta el 10 de diciembre del 2015 y no haber logrado que el papa viniera a la Argentina. En su visión geopolítica, es un hombre acostumbrado a ir desde las periferias hacia el centro.

—¿Los políticos argentinos usan a Francisco?

FI: No me cabe ninguna duda. Me gustaría que él lo dijera con nombre y apellido.

EV: Puede ser. Pero no todos los políticos que van a verlo lo usan. Él, cuando hace las Audiencias Generales, tiene la generosidad de tener un espacio reservado para su país.

—Oposición o gobierno, ¿dónde tiene más aliados el papa?

FI: No lo sé. Y no me parece importante.

EV: Creo que en los dos lados. En “la grieta” (así se le conoce a la división social creada por los gobiernos de los Kirchner) lo deben querer meter los que no lo quieren.

—¿Es “la grieta”, como dijo Marcelo Sánchez Sorondo, el motivo de su ausencia?

FI: Una declaración de semejante gravedad, si es cierta, debería hacerla el papa y no alguno de sus emisarios.

Por lo pronto, no viaja el Papa a Argentina.