A veces, el arte (libros, obras de teatro, películas, canciones) pueden cambiar una cultura. Pero a veces, representan la forma en la que una cultura ha cambiado.

Hace 40 años, en octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyla fue nombrado papa Juan Pablo II, efecto que removió olas del activismo católico y secular en Polonia y que ayudaron finalmente a derribar un régimen totalitario.

Pero hoy es octubre del 2018. Un número récord de polacos acuden en masa para ver una película muy dolorosa, ya que condena a la Iglesia católica de su país de ser corrupta e hipócrita.

La película se llama Kler, un término despectivo para el clero, y cuenta la historia de tres sacerdotes y un obispo. En el transcurso de dos horas y media, vemos a uno de ellos con su novia, a otro con el niño que ha agredido y otro más controlando grandes cantidades de dinero en efectivo. Beben, juran y roban. Por lo que toca a el obispo, intenta encubrir un escándalo de pedofilia.

“Mi fe no me dejaría”

Durante la historia, el público podrá encontrar algunos momentos de luz: cuando la novia de uno de los sacerdotes le dice que está embarazada, él le pregunta por qué no se protegió. “Mi fe no me dejaría”, responde ella.

Sin embargo, la mayor parte de la película es muy oscura. Los sacerdotes no son sólo pecadores, también recuerdan episodios donde gente pecó en contra de ellos.

Ellos mismos también han sido agredidos o maltratados en orfanatos; están solos y enojados. Uno de ellos abandona el sacerdocio. Otro es parte de un complot para ser enviado al Vaticano.

En su primer fin de semana, Kler rompió récord de taquilla en la historia del cine polaco; al término de la tercera semana, más de 3.5 millones de personas, 10% del país, la había visto.

En el cine de la pequeña ciudad donde la vi, uno de los típicos lugares donde la iglesia está destinada a ser fuerte, la película agotó todas sus funciones durante sus primeros días de exhibición. Algunos cines decidieron no exhibirla.

Kler no pudo haberse hecho hace 40 años, en el momento del inicio del papado de Juan Pablo II. Hace 13 años, en el momento de su muerte, tampoco creo que se hubiera podido haber realizado.

Durante la mayor parte del siglo XX y de lo que va del XXI, la iglesia tuvo un estatus excepcional en Polonia, precisamente porque se la consideraba apolítica, una especie de fuerza neutral para generar el bien de toda la nación.

Monopolio intelectual

Durante la era comunista, la iglesia fue la vigía de un conjunto alternativo de valores en Polonia, el único lugar donde era posible romper el monopolio intelectual del estado y donde se podían contar las verdades sobre la historia.

En la década de 1980, inspiradas en Juan Pablo II, las iglesias se convirtieron literalmente en lugares donde todos, religiosos o laicos, podían reunirse; exposiciones de arte se llevaron a cabo en las iglesias; reuniones políticas, también; periódicos y revistas, ilegales, se distribuían en las iglesias.

En la Polonia del 2018, la iglesia ya no se considera neutral. Ahora es una fuente importante de división en una de las sociedades más polarizadas de Europa.

Los líderes de la iglesia han optado por apoyar al partido gobernante de extrema derecha, incluso, en el momento en que violó la constitución, generando problemas con el poder Judicial y teniendo injerencia en la televisión pública.

Los tiempos cambian; Irlanda, una vez profundamente católica, ya no lo es. Las instituciones cometen errores. Kler es evidencia de que la polarización política alentada por la iglesia católica polaca ha creado su propia reacción y la iglesia puede ser una de las instituciones más dañadas como resultado.