Donald Trump sedujo este sábado a sus partidarios durante un gran acto político en Florida con aires de campaña electoral, y aseguró que su presidencia se desarrolla "sin problemas", mientras atacó con virulencia a la prensa "deshonesta".

Tras un primer mes agitado de gestión, el magnate asumió un tono combativo, incluso muy agresivo, ante miles de personas reunidas en un hangar del aeropuerto de Melbourne, en Florida.

"La Casa Blanca funciona realmente sin enfrentamientos, sin problemas. Créanme, heredé un gran caos", dijo el sucesor del demócrata Barack Obama bajo las aclamaciones de sus partidarios de "Estados Unidos, Estados Unidos".

Sin embargo, la joven presidencia de Trump ha enfrentado una serie de reveces políticos: el bloqueo judicial de su decreto antiinmigración, tensiones con los medios, protestas al día siguiente de su investidura y fugas de información como los contactos repetidos entre sus allegados y altos responsables rusos, que forzaron la renuncia de su consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn.

Lejos de Washington, al llegar a Meobourne en el Boeing presidencia Air Force 1, Trump dijo a la prensa que la "vida es una campaña" política.

La oración de Melania

Generalmente con un perfil discreto, en esta ocasión la esposa del mandatario Melania Trump abrió el acto con la oración cristiana "El Padre nuestro", antes lanzar un inusual ataque a sus críticos y a los de su esposo.

"Los Estados Unidos que visualizamos es uno que trabaja por todos los estadounidenses y donde todos los estadounidenses pueden trabajar y tener éxito", dijo.

"Siempre me mantendré fiel a mi misma y sincera con ustedes, no importa lo que la oposición les diga, no importa lo que la oposición esté diciendo de mi", agregó la primera dama.

"Mi esposo está creando un país de una gran seguridad y prosperidad, afirmó antes de dar la palabra a su esposo.

Trump llamó incluso a un hombre del público a que subiera al escenario y pudiera decirle "gracias señor presidente".

La Casa Blanca se ve sacudida hace un mes por una serie de reveses políticos, como la renuncia del asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, por sus enfrentamientos con la prensa y las reiteradas fugas de información.

En un discurso de igual tono y contenido que los que acostumbraba realizar durante la campaña electoral de 2016, el presidente atacó nuevamente a los medios de prensa "deshonestos" que propagan "mentiras" e "informaciones falsas".

"Somos un pueblo libre e independiente, haremos nuestras propias elecciones. Estamos hoy aquí para decir la verdad, toda la verdad, solo la verdad", proclamó Trump, volviendo a insistir con su eslogan de campaña "Devolver la grandeza a Estados Unidos".

Terrorismo islámico

El mandatario prometió igualmente preservar la seguridad del país con la construcción "muy pronto" de un muro en la frontera con México y combatiendo al "terrorismo islámico radical".

Trump también retomó otras promesas de campaña: devolver los empleos a Estados Unidos, reconstruir a las fuerzas armadas y derogar el seguro de salud Obamacare.

Sus simpatizantes, mujeres usando el gorro rojo con el eslogan de campaña "Devolver a Estados Unidos su grandeza" y hombres con camiseras de "Motoristas de Trump", lo aclamaron.

"Me encanta nuestro Presidente. Viene de nosotros, del pueblo", dijo el vendedor de automóviles Gene Huber, de West Palm Beach, a la AFP. Según señaló, estuvo entre los primeros en llegar al lugar, a las 4 de la mañana.

Cuando se le preguntó acerca de si estaba preocupado por ver que Trump había retomado como presidente el estilo belicoso que lo caracterizó durante la campaña presidencial, Huber, como otros asistentes, quitaron importancia al asunto.

Con Trump 100%

"No no debe nada a nadie, estoy con él al 100%", afirmó Robert Sponsler, de 64 años y un trabajador retirado de los ferrocarriles de Jacksonville, en Florida.

En este estado del sureste del país, que le dio un espaldarazo a su victoria en las elecciones del 8 de noviembre, Trump pasa su tercer fin de semana seguido en su lujosa residencia de Mar-a-Lago, que él bautizó como la "Casa Blanca del Sur".

Un 84% de republicanos y cercanos a los republicanos aprueba su gestión, según un sondeo del centro de investigación Pew.

Pero el electorado está más polarizado que nunca después de su primer mes en el poder.

En la oposición, solo 8% de los demócratas o afiliados al partido están satisfechos con la gestión del gobierno, indicó Pew.

El sondeo se realizó antes de la renuncia forzada de Michael Flynn el 14 de febrero, por haber mentido sobre sus contactos con Rusia antes de la investidura el 20 de enero.

