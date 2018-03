West Palm beach, Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo en comentarios divulgados el domingo que pondrá al vicepresidente Mike Pence a cargo de una comisión para investigar lo que él cree fue un fraude electoral en la votación de noviembre pasado.

Entre los funcionarios, los expertos electorales y los políticos existe un consenso abrumador de que el fraude electoral es raro en Estados Unidos, pero Trump varias veces dijo que él cree que quizás millones de votos emitidos en las elecciones del 8 de noviembre fueron fraudulentos.

"Voy a establecer una comisión que va a ser dirigida por el vicepresidente Pence y vamos a mirar esto con mucho, mucho cuidado", dijo Trump a Bill O'Reilly, del canal Fox News, en una entrevista grabada el viernes.

Trump, quien pasó el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, llegó a la presidencia ganando suficientes votos del Colegio Electoral para vencer a la demócrata Hillary Clinton.

De todos modos, Clinton ganó el voto popular por casi 3 millones de sufragios, consiguiendo una gran mayoría en estados profundamente demócratas como California. Esta diferencia es lo que desató las denuncias de fraude de parte de Trump.

El líder de la mayoría en el senado, Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que el fraude electoral existe pero que "no hay evidencia de que ocurrió en un número tan significativo que hubiera cambiado la elección presidencial".

"Y no creo que debiéramos gastar fondos federales investigando eso. Los estados pueden mirar este tema", sostuvo.

mfh