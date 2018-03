Washington. El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden, ambos septuagenarios, volvieron a intercambiar amenazas de pelear a golpes, aunque por ahora no han pasado de las palabras.

En respuesta a críticas de Biden durante un acto contra la violencia sexual, Trump tuiteó el jueves: “El loco Joe Biden trata de hacerse el tipo rudo. Es débil, física y mentalmente, pero me amenaza, por segunda vez, con ataque físico. No me conoce, pero caería enseguida, llorando. ¡No amenaces a la gente Joe!”.

En la Universidad de Miami, el martes, Biden citó los comentarios obscenos que hizo el republicano en un video del 2005 para el programa Access Hollywood, en el que se jacta de manosear a las mujeres a voluntad.

“Si estuviéramos en la secundaria, lo citaría detrás del gimnasio y le daría una paliza”, dijo el demócrata Biden. Añadió que el hombre que les faltaba el respeto a las mujeres era “casi siempre el desgraciado más gordo y más feo del aula”.

Biden, de 75 años, hizo declaraciones similares en los últimos tramos de la campaña del 2016. Mantiene abierta la posibilidad de contender por la presidencia en el 2020 y tendrá un papel importante en las campañas legislativas demócratas de este año.

Trump, de 71 años, dijo recientemente en una cena con periodistas en Washington que Biden no tiene posibilidades como candidato, lo llamó “Joe el dormilón” y dijo que podía darle de “patadas en el trasero”. También lo atacó en el 2016 en un tuit al decir: “nuestro vicepresidente no es demasiado inteligente”.