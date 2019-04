Una vez más, en España se cumplió el mantra de que una alta participación favorece a la izquierda. Tal y como vaticinaban las encuestas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones generales por primera vez en 11 años. El partido liderado por Pedro Sánchez ha obtenido 123 diputados.

La fortaleza de Sánchez ha sido tal que podrá elegir entre pactar con la izquierda o con la derecha. La incógnita está en qué medida necesitará el voto positivo o la abstención de los independentistas para formar un gobierno con Podemos. Y si conseguirá romper el cordón sanitario de Albert Rivera.

Lo que ha quedado claro desde el inicio del escrutinio es que el pacto de los tres partidos de la derecha —PP. Ciudadanos y Vox— no es suficiente para gobernar. El desplome del PP, con 65 escaños, provoca que la suma que gobierna en Andalucía se quede en torno a los 150 escaños al añadir los 57 parlamentarios de Ciudadanos y los 24 de Vox, así como los dos parlamentarios de Navarra Suma. La cifra es inferior, incluso, a los 164 escaños que suman PSOE y Podemos.

Foto: Reuters

Podemos —muy retrasado en las encuestas al inicio de campaña— ha resistido mejor de lo esperado. Con los 32 escaños de los de Pablo Iglesias, los siete de sus confluencias y el parlamentario de Compromís, Sánchez obtendría 163 "sí" en una futura votación de investidura, a 14 de la mayoría absoluta.

Estos 14 escaños que le quedan a Sánchez para garantizarse la reelección pueden llegar desde el País Vasco, donde el PNV ha registrado seis parlamentarios. Así pues, el futuro grupo mixto será clave para que Sánchez pueda cimentar esa mayoría sin independentistas. Los dos diputados de Coalición Canaria, el del Partido Regionalista Cántabro y el de Ciudadanos por Melilla (una escisión del PSOE en la ciudad) le dejan a uno de la cifra totémica de 175 diputados.

No obstante, todo depende de un puñado de votos. En caso de que el PSOE o alguno de sus socios de la izquierda sumen un solo diputado, Sánchez podrá gobernar sin los independentistas. Una participación histórica en Cataluña ha elevado los parlamentarios de ERC hasta los 15 escaños. Serán los parlamentarios que permitirán a la izquierda garantizarse la mayoría absoluta. Las llamadas a la calma y al diálogo de Oriol Junqueras y Gabriel Rufian allanan el camino a Sánchez, que no necesitaría para gobernar los votos del PDCAT—con siete diputados—, más beligerantes en las últimas semanas con el líder socialista. No serán imprescindibles, en principio, los 4 parlamentarios de Bildu.

La ley permite que, en la segunda vuelta de la investidura, a Sánchez le valga con más síes que noes para revalidar su gobierno. Esto se cumpliría si uno de estos tres grupos políticos (ERC, PDCAT o Bildu) se abstuviese.

Pero esta no es la única solución para que Sánchez alcance esta cifra. La fuerte subida de Ciudadanos a costa del PP —el sorpasso en la derecha está a ocho escaños y apenas 200,000 votos— abre la puerta también a un gobierno de centroderecha de PSOE más Ciudadanos, con 180 parlamentarios.