Lima. El partido marxista-leninista Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, ahora será de oposición, anunció ayer el jefe de su bancada parlamentaria, lo que aumenta el aislamiento del gobernante.

Además, el mandatario renunció a su militancia en Perú Libre, algo que la cúpula partidaria había pedido hace dos días bajo amenaza de expulsarlo.

"No somos bancada oficialista, definitivamente", aseguró a periodistas el legislador Waldemar Cerrón, jefe de la bancada y hermano del líder del partido, Vladimir Cerrón.

Como expresión de esta nueva posición, el legislador anticipó que la bancada votaría la noche de ayer a favor de una censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache.

Sostuvo que Perú Libre actuará como "oposición propositiva", a diferencia de la "oposición obstruccionista" de los partidos de derecha que dominan el Congreso.

"Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos [del gobierno] significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista", expresó Cerrón. "No somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer".

Perú Libre acusa a Castillo de no haber puesto en marcha sus promesas electorales.