Washington. El dirigente evangélico estadounidense Jerry Falwell Jr., ferviente seguidor del mandatario Donald Trump, confirmó su renuncia a la presidencia de una reconocida universidad cristiana tras revelaciones sobre su vida sexual, indicaron medios locales.

Falwell, de 58 años, había sido dado de baja indefinidamente el 7 de agosto por la Liberty University, fundada por su padre Jerry Falwell, luego de que se publicara en Instagram una foto donde aparece con una joven y ambos se muestran con sus pantalones parcialmente abiertos.

Desde entonces han salido a la luz otros reportes sobre su vida sexual, como el testimonio de un exempleado de una alberca que afirma haber tenido relaciones sexuales con su esposa Becki, mientras el líder evangélico les miraba.

La Liberty University indicó en un comunicado que tras dar de baja a su presidente, en el cargo desde el 2007, “salieron a la luz otros elementos que dejan claro que su retorno al puesto no sería del interés de la universidad”.

En la noche del lunes, Falwell dijo a la cadena ABC News y al diario The Wall Street Journal que había renunciado.

El joven socio comercial, que según los medios se llama Giancarlo Granda, indicó al sitio web Politico que conoció a la pareja en el 2012 en Miami, cuando tenía 20 años.

Y afirmó que Falwell les veía hacer el amor “en persona o a través de cámaras”. “También escuchaba nuestras conversaciones telefónicas”, dijo.

Pero Falwell aseguró el domingo al Washington Examiner “no estar implicado” en la aventura extramarital de su esposa.

La Liberty University, con sede en Lynchburg (Virginia), tiene un “código de honor” estricto que estipula que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio (...) no son permitidas”.

Falwell fue uno de los primeros dirigentes evangélicos en apoyar a Trump, quien visitó dos veces el campus de la universidad antes de su elección en el 2016.

Aburrición

Falwell dijo que envió una carta de renuncia después de conversaciones con un miembro de la junta.

“He logrado todo lo que puedo lograr y quiero seguir adelante”, expresó Falwell. “Estaba empezando a aburrirme”.

El consejo de administración de la universidad votó por unanimidad el martes para aceptar su renuncia como presidente y su renuncia a su junta directiva, con efecto inmediato. La junta formará un comité de busqueda de un nuevo presidente.

De acuerdo con The Washington Post Falwell no reveló el monto de su indemnización. Su salario en el 2017 fue de poco más de un millón de dólares. Dijo que está listo para hacer otra cosa, pero aún no sabe qué será.