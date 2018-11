Londres. La primera ministra Theresa May, una vez sellado el acuerdo del Brexit en la cumbre europea se ha lanzado a una ofensiva de comunicación para intentar convencer a los parlamentarios y ciudadanos británicos de que el documento pactado contiene la mejor fórmula para implementar la salida de la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo.

En una carta abierta a la nación, May afirma que el pacto “respeta el resultado del referéndum” que aprobó el Brexit del 2016, retomando “el control de las fronteras y acabando con la libertad de movimientos de una vez y para siempre”. Además, dice que se protegen aspectos de la relación con Europa, como la presencia de ciudadanos de la UE en el Reino Unido, la apertura de la frontera irlandesa y el comercio fluido de bienes y mercancías entre las dos partes.

Junto a esa misiva, May está multiplicando sus intervenciones en medios, mientras que Downing Street ha creado un blog para defender el acuerdo, que necesita el visto bueno del Parlamento.

Con estas acciones, May quiere dar la vuelta a las expectativas de una dolorosa derrota en la Cámara de los Comunes, que hacia el 10 de diciembre votará si autoriza o no el plan de salida. “Voy a hacer campaña con mi corazón y alma para ganar el voto”, prometió May.

Objetivo difuso

De momento, los números no salen. Los analistas políticos señalan que podrían votar en contra entre 50 y 70 diputados del propio Partido Conservador de May, además de los 10 del Partido Unionista Irlandés (DUP, por su sigla en inglés) y casi la totalidad de los laboristas, liberal-demócratas y nacionalistas escoceses.

Mientras los euroescépticos tories y los irlandeses del norte rechazan el pacto por mantener al Reino Unido demasiado alineado con las normas de la UE, los partidos de la oposición lo hacen porque prefieren una relación más estrecha o incluso dar marcha atrás al Brexit.

El debate de última hora sobre Gibraltar también ha creado malestar en algunos parlamentarios del ala más pro-Brexit. Según la diputada tory Nadine Dorries, “May ha capitulado a cada demanda de la Unión Europea. Abandonó Irlanda del Norte, y ahora Gibraltar”.

Jacob Rees-Mogg, líder de la facción de diputados conservadores conocidos como los “ultras del Brexit”, insistió hoy que el acuerdo de May obligará a su país a seguir respetando las normativas de la UE.

Incluso asumiendo de forma generosa que la mitad de los rebeldes conservadores se ven forzados a apoyar al gobierno, esto todavía implica que si no hay un súbito cambio de dinámica el acuerdo será rechazado”, indica Constantine Fraser, analista político de TS Lombard.

Juncker: Es un momento triste y una tragedia

Bruselas. La Unión Europea (UE) aprobó un histórico acuerdo de divorcio con el Reino Unido, calificado por ambas partes como “el único posible”, en un proceso inédito que, para llegar a buen puerto, necesita aún una difícil ratificación por el Parlamento británico.

“Éste es el mejor acuerdo posible para Gran Bretaña, éste es el mejor acuerdo posible para Europa”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al término de una cumbre extraordinaria en Bruselas en que los mandatarios europeos respaldaron el texto junto a su par británica Theresa May.

A los parlamentarios británicos, muchos de los cuales amenazan con rechazarlo, Juncker les invitó a “que tengan en cuentan la realidad”, una advertencia similar a la lanzada por May, que se enfrenta no sólo a sus rivales de la oposición sino también a un nutrido grupo de rebeldes en su propio Partido Conservador.

La premier aseguró que “en cualquier negociación, uno no consigue todo lo que quiere”. “Si la gente piensa que se puede de algún modo hacer otra negociación, no es el caso. Éste es el acuerdo que está sobre la mesa, es el mejor acuerdo posible, es el único acuerdo posible”.

Con este primer acuerdo de divorcio de un país en la historia del proyecto europeo, el Reino Unido y la UE buscan pasar página a más de cuatro décadas de relación compleja pero cuyo final deja un mal sabor de boca. El Brexit “no es un momento de alegría ni de celebración, es un momento triste y es una tragedia”, aseguró Juncker.

El acuerdo, un mamotreto de 585 páginas, 185 artículos y tres protocolos, adoptado por los líderes europeos recoge los términos de la salida del Reino Unido del bloque, prevista para el próximo 29 de marzo.

Éstos incluyen cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa, la factura de 39,000 millones de libras que Londres debe pagar, entre otros. (Con información de AFP)