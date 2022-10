Paranoia por presunto fraude en Arizona

Mesa, Estados Unidos. Plantados en sus sillas, Gabor Zolna y dos amigas filman una urna en un estacionamiento en los suburbios de Phoenix, Arizona (suroeste), en la cual deben depositarse los votos para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Es un elemento disuasorio", declara, Zolna, un jubilado de 78 años mientras señala sus cámaras, con la funda de una pistola visible debajo de su chaqueta.

"Realmente estamos aquí para disuadir a la gente que quiere venir a colocar papeletas (falsas) en las urnas", agrega Nicole, otra jubilada de 52 años que no quiere dar su apellido, y cuyo rostro está oculto atrás de una máscara, lentes oscuros y una gorra.

Con la misión de "salvar a la República", el trío está convencido de que el magnate republicano Donald Trump (2017-2021) fue reelecto en 2020, pero que los comicios presidenciales de Estados Unidos resultaron amañadas.

El demócrata Joe Biden le venció en Arizona por apenas 10,000 votos. Tradicionalmente republicano, este estado del suroeste no elegía a un presidente demócrata desde Bill Clinton.

Aunque múltiples investigaciones, concluyeron que no hubo fraude electoral en 2020, este trío de amigos sigue convencido. También insisten en que "la tierra es plana" y que el hombre "nunca fue a la Luna".

Desde hace unos días, la tensión aumenta peligrosamente en torno a esta urna solitaria, situada frente al juzgado de menores de Mesa, cerca de Phoenix.

Vigilantes armados

El viernes, el alguacil local intervino para disuadir a dos hombres armados vestidos con ropas de camuflaje que habían acudido para montar guardia frente a la urna.

Varias personas han realizado denuncias en medio de sospechas de una campaña de presión coordinada por un grupo de "patriotas" autoproclamados "Elecciones Limpias EEUU" y por ello se ha incrementado la presencia policial.

Kristin Wilde, que corrió el riesgo de forma inconsciente. "Es raro. Ya he rellenado mi papeleta, así que no voy a cambiar mi voto. Pero si hubiese estado al tanto de las armas, no habría venido aquí", sostiene.