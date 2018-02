Washington. El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU convocar a una conferencia internacional a mediados de este año que desemboque en la integración de Palestina como estado miembro de la ONU, así como en el reconocimiento mutuo del Estado de Palestina y del Estado de Israel.

El mandatario presentó lo que llamó un “plan de paz” para revivir las conversaciones con una nueva mediación internacional, en la que Estados Unidos jugaría un papel menos relevante.

“Estamos aquí por el deseo de Palestina de trabajar de manera positiva y valiente en la construcción de una cultura de paz, rechazar la violencia, salvar el principio de los dos estados y lograr la seguridad y la estabilidad para todos”, propuso.

Abbas precisó que la conferencia estaría integrada por Israel y los palestinos, actores regionales, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el cuarteto diplomático compuesto por la Unión Europea, Naciones Unidas, Rusia y Estados Unidos.

Además, Mahmud Abbas abogó por la formación de un mecanismo multilateral internacional que ayudaría a las dos partes en las negociaciones a resolver cuestiones sobre el estatus permanente de los Acuerdos de Oslo, tales como Jerusalén, fronteras, seguridad, asentamientos, refugiados, agua y prisioneros. Las autoridades de Israel no precisaron si participarían; no obstante, han acusado a Palestina de no contribuir a una solución pacífica.