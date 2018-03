El expresidente Barack Obama abordó este viernes un helicóptero de la Marina para dirigirse a la base Aérea de Andews y desde allí dejar Washington luego de ocho años en la Casa Blanca.

Acompañado de su familia, el ex mandatario se tomará un período de vacaciones en Palm Springs, en California. Obama y su esposa Michelle fueron despedidos por el nuevo presidente, Donald Trump, y su esposa Melania a un costado del Capitolio, donde se celebró la ceremonia de investidura.

"Nuestra democracia no son monumentos o edificios, son ustedes", dijo el expresidente demócrata en unas de sus últimas declaraciones desde la base militar Andrews, en las afueras de la capital estadounidense.

Al comenzar la jornada, Obama y su esposa Michelle difundieron en la red social Twitter un corto video en que el presidente saliente agradeció a sus compatriotas por el apoyo recibido en ocho años de gobierno.

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy — First Lady- Archived (@FLOTUS44) January 18, 2017

"Fue el honor de mi vida servirles. Hicieron de mí un mejor dirigente y hombre", manifestó el 44° presidente de Estados Unidos en la cuenta oficial de la presidencia @POTUS.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

"No me detendré. Estaré aquí mismo con ustedes como ciudadano, alentado por sus voces de verdad y justicia, de humor y de amor", agregó Obama.

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

Obama acompañó la ceremonia de investidura de Trump en la escalinata del Capitolio. Seguidamente, acompañado de su esposa Michelle, abandonó el lugar en un helicóptero de la Marina.

El jueves, en su última conferencia de prensa como presidente, Obama había dicho que pretendía dedicar tiempo a su familia y a escribir, pero dejó entreabierta la puerta a un eventual retorno a la política.

De acuerdo con el ahora ex presidente, pretende expresarse públicamente cuando considere que los valores y derechos fundamentales del país se encuentran bajo ataque.

