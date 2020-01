El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el miércoles 22 de enero que no está listo aún para decidir si el nuevo brote de virus en China que se ha extendido a otros países constituía una urgencia internacional, por lo que el comité de expertos prolongará sus sesiones un día más.

La decisión de declarar o no una emergencia sanitaria pública de alcance internacional es una decisión que me tomo muy en serio y que solo estoy dispuesto a asumir teniendo en cuenta las pruebas disponibles" declaró a la prensa el director de la OMS, Adhanom Ghebreyesus.

En caso de que la decisión de la OMS sea afirmativa, sería la sexta emergencia de salud internacional que se declara en la última década.

La cifra de muertos en China por el nuevo virus similar a la gripe aumentó a 17 el miércoles 22 de enero, lo que acrecentó los temores alrededor del mundo en torno a la propagación de una infección que se sospecha proviene de animales.

Los miembros del comité atendieron al informe de China, así como de los países asiáticos con algunos pacientes como Japón o Corea, pero aclararon que se trata de un problema global que debe ser atendido y que coordinan una serie de expertos y médicos para saber si resulta necesario llamar a una emergencia.

Los protocolos y las pruebas del virus serán enviadas a diversas partes del mundo para evitar el contagio y crearán diversos paquetes informativos para la prevención en el resto del mundo.

La OMS recomienda limitar el contacto humano con los pacientes o posibles pacientes, prevenir contagios en eventos internacionales y viajes internacionales por parte de ciudadanos y autoridades e identificar las fuentes animales que podrían provocar esta infección.

Es necesario que en el caso de identificar pacientes sean aislados y se hagan pruebas a las personas que estuvieron cerca de los posibles pacientes para prevenir el aumento de la transmisión.

Hasta el momento el virus no presenta mutaciones significativas aunque necesitan una revisión detallada de los casos para evitar que los tome por sorpresa, hasta el momento no hay un rango de edad específico de contagio y aunque la mayoría tenían enfermedades previas no es un patrón claro en todas las personas infectadas.

Medidas en Wuhan

La ciudad china de Wuhan, el lugar donde se originó el brote del coronavirus, decidió cerrar sus redes de transporte y aconsejó a los ciudadanos que no la abandonen, informaron los medios estatales.

Los autobuses, el metro, el ferry y las redes de transporte de larga distancia se suspenderán a partir de las 10:00 hora local del 23 de enero, y el aeropuerto y las estaciones de trenes estarán cerrados para los pasajeros que quieran dejar la ciudad, dijo la televisión estatal.

Con información de Reuters, AFP y Notimex.

kg