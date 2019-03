Madrid. PERSONALIDADES DIVERSAS respondieron indignadas este martes desde España a la inédita exigencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que la Corona y la Iglesia católica pidan perdón por los “agravios” cometidos durante la conquista de América.

“El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país, y no va a ocurrir esto”, dijo la vicepresidenta del gobierno socialista español, Carmen Calvo.

Desde Buenos Aires y valiéndose de Napoleón y Julio César, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó con contundente ironía el planteamiento del gobierno de México: “España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden, parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años, de la misma manera que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España. O los franceses no van a pedir disculpas a los italianos por las conquista de las Galias por Julio César”, dijo Borrell.

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, dijo: “Es una auténtica afrenta contra España y contra su historia (...) yo no creo en la leyenda negra de España”, que “la izquierda acomplejada intenta ahora escribir”, dijo Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular y candidato a presidente del gobierno en las elecciones legislativas del 28 de abril.

“La carta de López Obrador es una ofensa intolerable al pueblo español. Así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento”, abundó su rival liberal Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

El escritor Arturo Pérez-Reverte, buen conocedor de México, se declaró “harto de que la historia de España, con tantas luces y sombras como la de cualquier otro país, se haya convertido en el tiro al blanco de todos los demagogos, oportunistas y golfos de dentro y de fuera”.

Un día antes ya había tuiteado sobre el tema: “Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”.

AMLO responde

Después de la respuesta oficial del gobierno español, el presidente López Obrador dijo: “No vamos a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Es un planteamiento que estamos haciendo, que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos”.