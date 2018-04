El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima argumentando que no se tratará nada importante en la cita hemisférica y que no es prioridad para su país.

Maduro, quien previamente había afirmado que viajaría a la cumbre del 13 y 14 de abril en Lima pese a que el anfitrión le había retirado la invitación, dijo en días pasados que esas reuniones son una pérdida de tiempo.

"Anoche decidí que no voy a asistir a la Cumbre de las Américas. Esa Cumbre no es prioridad para nosotros, no hay nada importante para tratar allí", agregó en un acto transmitido por la televisora oficial.

Perú retiró la invitación a Maduro para el encuentro por considerar que el gobierno venezolano ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y no ofrece garantías de imparcialidad y transparencia en los próximos comicios presidenciales del 20 de mayo.