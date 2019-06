Washington. El presidente Donald Trump se negó a pedir disculpas por haber pagado un anuncio de una página completa en cuatro periódicos, en 1989, en donde pedía la ejecución de los “cinco criminales de Central Park”. Trump aseguró que los integrantes del grupo que fue acusado en una primera instancia no han sido liberados de toda culpa, aunque sus integrantes fueron exonerados hace años.

Después de 10 días de la brutal violación y golpiza de una corredora en Central Park, Trump, entonces un desarrollador de bienes raíces en Manhattan, publicó un anuncio de página completa en cuatro periódicos de la ciudad de Nueva York exigiendo que se restituyera la pena de muerte para los cinco adolescentes.

“Los anuncios son muy fuertes y tienen gran influencia. Dicen que ayudan a restablecer la ley y el orden. Y no sólo me refiero a Nueva York, me refiero a todo”, dijo Trump a Larry King en un video de la época en que ocurrió el crimen.

Varios años después del crimen que indignó a Nueva York, los integrantes del grupo fueron liberados gracias a pruebas de ADN y al testimonio de una persona. El caso fue retomado por Netflix a través de la miniserie When They See Us, enfocada en los adolescentes que fueron condenados injustamente entre seis y 16 años de su juventud en la cárcel.

April Ryan, corresponsal en la Casa Blanca de American Urban Radio Networks, tuiteó al presidente preguntándole si se disculparía con las cinco personas. Más tarde Ryan le preguntó en persona.

“¿Por qué lo mencionas ahora? Es un momento interesante para mencionarlo”, respondió Trump.

“Es una prueba más de la parcialidad, el racismo y la incapacidad de Trump para admitir que está equivocado”, comentó uno de los inculpados.