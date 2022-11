“¡Nada de pruebas covid, queremos comer!”

Pekín. Cientos de pekineses desafiaron el frío el día de ayer 27 de noviembre, por la noche y atendieron el llamado a manifestarse que cundía por las redes sociales, en una concentración silenciosa por las víctimas de un incendio y también contra las políticas anticovid del gobierno.

Alentados por el hartazgo que sienten por las restricciones sanitarias, los participantes se congregaron a orillas del río Liangma, al término de una jornada marcada por otras marchas similares celebradas en varios puntos del país.

"¡Nada de pruebas de covid, queremos comer!", gritaban los manifestantes, algunos ondeando folios blancos, en alusión a la censura, y otros encendiendo velas en un altar improvisado, en el que también se colocaron ramos de flores.

Una hoja de papel rezaba: "por las víctimas que murieron en el incendio de Urumqi el 24 de noviembre".

El fuego, ocurrido en la capital de la provincia de Xinjiang (noroeste), dejó 10 muertos y acentuó el descontento popular que ha ido creciendo en los últimos meses contra la estricta política de "cero covid" impuesta por las autoridades.

Los autores de numerosas publicaciones que circulan en redes sociales culparon a las medidas adoptadas contra el Covid-19 de haber agravado la tragedia, pues las labores de rescate se vieron obstaculizadas por unos vehículos que llevaban semanas estacionados, a causa del confinamiento, en el estrecho callejón donde se sitúa el edificio incendiado.

"¡Todos somos habitantes de Xinjiang!", gritaron algunos manifestantes en Beijing.

La ola de desobediencia civil no tiene precedentes en la China continental desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década, a medida que aumenta la frustración por su política de cero covid casi tres años después de la pandemia.

Sin ciencia

"Estoy aquí porque amo a mi país, pero no amo a mi gobierno... Quiero poder salir libremente, pero no puedo. Nuestra política Covid-19 es un juego y no se basa en la ciencia ni en la realidad", dijo un manifestante en el centro financiero llamado Shaun Xiao.

Los manifestantes también salieron ayer a la calle en las ciudades de Wuhan y Chengdu. En Beijing, pequeñas concentraciones celebraron vigilias pacíficas, mientras que los estudiantes de numerosos campus universitarios de toda China se reunieron para manifestarse durante el fin de semana.

Algunos agentes se infiltraron en la multitud para filmar a los participantes, congregados a orillas del río Liangma, que discurre por uno de los barrios más poblados de Beijing.