Los cancilleres de México y Chile, Luis Videgaray y Heraldo Muñoz, respectivamente, analizan si participarán en la nueva fase de la negociación entre el gobierno y la oposición prevista para el 11 de enero en República Dominicana, de acuerdo con el periódico venezolano El Nacional.

Videgaray dijo que él y Muñoz enviaron una carta al presidente dominicano, Danilo Medina, en la que manifestaron su inquietud por las recientes actuaciones del Ejecutivo nacional.

“Hasta diciembre vimos un diálogo serio entre el gobierno y la oposición y está previsto que participemos en la tercera ronda. Sin embargo, hemos visto decisiones del gobierno no coherentes con la mesa de negociación. El canciller de Chile y yo enviamos una carta al presidente Medina en la que exponemos esta situación. Creemos que solamente a través de la negociación política se podrá llegar a una solución pacífica de la crisis extraordinariamente grave que hay en Venezuela, una crisis del orden democrático y una grave crisis social”, señaló Videgaray en declaraciones replicadas por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Se retira opositor

El diputado Timoteo Zambrano (UNT) renunció a su participación en el proceso como uno de los representantes opositores. El anuncio se hizo a través de una carta pública en la que lamentó que un sector de la MUD haya vetado su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional y dijo que la dirección de su partido se adhirió a este criterio: “Acepto, como buen demócrata, la decisión tomada en una mesa entre pocos”.

Zambrano acusó a algunos dirigentes de tener doble cara ante el país respecto a la negociación. “Me acusan de tener capacidad de diálogo con el gobierno, los mismos factores y partidos que tan frecuentemente me han pedido esa comunicación con el chavismo en el reclamo de muchos temas de su interés. El verdadero liderazgo es no engañar, es no presumir y no acusar en vano para ocultar otras carencias. Es triste ver capitanes de micrófonos que lucen mansos en encuentros bilaterales a puertas cerradas”, argumentó.