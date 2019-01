Manchester. En este momento, la política en Estados Unidos y Reino Unido no podría estar más sincronizada. Ante una crisis remota, ambos países tendrían dificultades para responder, debido a que se encuentran atrapados en una parálisis política.

Los movimientos de derecha y populistas en general, que se han alimentado de la desilusión con Washington y Westminster, han hecho que ambos lugares sean aún más disfuncionales de lo que eran antes.

En Reino Unido, los partidarios del Brexit lo han promovido como si se tratara de una declaración de independencia y fortaleza de su país. Sin embargo, han logrado lo contrario. Ha debilitado los lazos entre las cuatro naciones de origen que componen al Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. E inclusive el Brexit ha vuelto a plantear la posibilidad de una ruptura en la nación.

El pasado martes, el acuerdo del Brexit, pactado entre la primera ministra británica Theresa May y la Unión Europea (UE), fue rechazado de manera abrumadora en la Cámara de los Comunes (Parlamento) por 432 votos en contra frente a 202 votos a favor. Después de una derrota tan aplastante, no podemos dejar que May continúe con los ojos vendados. A partir de la noche del martes, ella y el resto del país necesitan un cambio de rumbo. (Este texto fue publicado en el diario The Washington Post la noche del pasado martes, por lo que no asimila lo que pudo haber sucedido en las horas posteriores).

Tuve un asiento en primera fila cuando las cosas empezaron a ir mal. En el momento del referéndum del Brexit, el 23 de junio del 2016, yo era el ministro sombra del Interior (en Reino Unido, como ocurre en varios países, la oposición nombra un gabinete sombra con el objetivo de ser más acuciosos en la crítica).

Días después de que los británicos votaron a favor de abandonar la UE, presenté a Theresa May una moción (en ese entonces ella se desempeñaba como secretaria de gobierno), para que todos los ciudadanos de la UE que vivían en el Reino Unido se quedaran en nuestro país bajo el mismo estatus una vez que ocurriera el divorcio con Europa, ya que habían hecho de nuestro país su hogar y contribuían a nuestra economía.

Mi propuesta era un gesto para establecer un tono constructivo para ayudar a las difíciles discusiones que se avecinaban frente a los 27 estados miembros de la UE.

Los miembros del Parlamento de todos los partidos apoyaron la moción, incluyendo a Boris Johnson, quien dirigió la campaña del Brexit siendo alcalde de Londres. Él se puso de pie para ofrecer su apoyo.

La ambición de May, una postura hostil frente a la UE

Pero May, con los ojos puestos en la sucesión de David Cameron, es decir, compitiendo por el liderazgo del Partido Conservador, instruyó a sus miembros del Parlamento para que no apoyaran la moción y comenzó a usar su retórica anti-UE.

En retrospectiva, haber usado un enfoque de línea dura fue un gran error estratégico.

Así fue como llegamos al martes, al Parlamento rechazando un acuerdo defectuoso.

La insistencia de la UE en hacer que Reino Unido aceptara un acuerdo detallado de divorcio y al mismo tiempo ofrecer sólo promesas vagas sobre el futuro nunca iban a triunfar.

Aunque Reino Unido debe asumir la mayor parte de la responsabilidad por lo que ha ocurrido en casi dos años y medio, la UE no está exenta de culpas. Mientras que la primera ministra utilizó las negociaciones para intentar impresionar a los miembros de la línea dura de su propio partido, la UE sólo centró su energía en asegurar que los 27 miembros restantes no siguieran el camino de Reino Unido.

Con las dos partes utilizando las negociaciones del Brexit para utilizarlas para su beneficio, un resultado exitoso tenía poca probabilidad de ocurrir.

Los conservadores británicos deberían de rechazar el enfoque de confrontación y de división que promueve y favorece a la nueva derecha populista. En cambio, deben regresar a la antigua política, anticuada pero probada y probada por los compromisos entre partidos y por la cooperación internacional.

Los pasos que se deberían de dar

Reino Unido tiene previsto abandonar la UE el 29 de marzo, hayamos llegado o no a un acuerdo con Bruselas. Salir de la UE sin acuerdo sería un caos. Por lo tanto, tenemos que tomar una serie de pasos muy prácticos.

Primero, debemos establecer el territorio donde existe realmente el consenso entre conservadores y laboristas. Eso significa realizar una votación para rechazar cualquier posibilidad de dejar la UE sin acuerdo, una moción que, creo, obtendría una mayoría en el Parlamento.

En segundo lugar, Theresa May debería iniciar una negociación con la UE sobre la posibilidad de ampliar en tres meses el plazo de fecha de salida.

En tercer lugar, deberíamos establecer una comisión de partidos políticos integrada por referentes, con el objetivo de ser una caja de resonancia de las negociaciones de Reino Unido. Esto debería involucrar no sólo a los políticos nacionales, sino también a los líderes y alcaldes locales, con objeto de concentrar una dosis muy necesaria de pragmatismo en el debate nacional.

Estos tres pasos reducirían la elevada temperatura en la que nos encontramos y crearían un mejor clima para la negociación con la UE.

Al mismo tiempo, estos pasos permitirían a Reino Unido pedirle a la UE que llene algunos de los vacíos de su vaga propuesta y se comprometa a articular un conjunto de acuerdos comerciales y aduaneros mucho más sólidos.

Sigo pensando que el mejor plan de acción es llegar a un acuerdo con la UE. La alternativa de un segundo referéndum puede no resolver nada y, en cambio, sólo profundizar las divisiones nacionales. Pero en caso de que optemos por no llegar a ningún acuerdo, entonces sí podría ser necesario un nuevo referéndum para intentar detener la pesadilla de no negociar.

Más allá de todos los debates técnicos sobre el Brexit, debemos ser mucho más inteligentes para defendernos de las tácticas anárquicas de la derecha populista.

A ambos lados del Atlántico, está surgiendo un patrón muy claro. Los grandes debates nacionales se han reducido a una confrontación divisiva sobre la inmigración. Esto no es una coincidencia; es una estrategia deliberada. Nada bueno saldrá de ello.

Lo que más lamento es que, en el 2016, no hicimos la tarea patriótica de quedarnos en la UE. Después de todo fue Winston ­Churchill, en 1946, el primero en pedir la existencia de la UE llamándola “Estados Unidos de Europa”.

Andy Burnham es un político británico del Partido Laborista. Actualmente se desempeña como alcalde de Greater Manchester. Fue miembro del Parlamento desde el 2001 hasta el 2017 y fue ministro del Interior sombra en el momento del referéndum sobre el Brexit.