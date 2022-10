Ministros de Defensa de Estados Unidos y Rusia hablan sobre seguridad y Ucrania: Moscú

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hablaron el viernes por primera vez desde mayo y un diplomático de alto rango de Moscú dijo que la llamada era necesaria para eliminar malentendidos, informó la agencia de noticias TASS.



El Pentágono declinó ofrecer detalles más allá de decir que Austin, quien inició la conversación, enfatizó la necesidad de líneas de comunicación en el contexto de guerra en Ucrania.



"Hay que aclarar los malentendidos para que no se produzcan accidentes (...) estos son siempre contactos importantes, y es importante que los estadounidenses hayan sido los primeros en intentarlo", dijo TASS citando al diplomático ruso afincado en Viena Konstantin Gavrilov, en declaraciones a la televisión rusa.



Gavrilov, un negociador de alto rango en materia de seguridad, dijo también que tras la llamada Moscú esperaba una aclaración sobre los ejercicios de disuasión nuclear que está llevando a cabo la OTAN, añadió TASS.



Una portavoz del Pentágono dijo que fue la mejor oportunidad para que las dos partes hablaran, sin dar más detalles. No aclaró si estaban programadas otras conversaciones entre ambos.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó el viernes a occidente a advertir a Rusia que no destruya una presa en el sur de Ucrania, lo que provocaría graves inundaciones.



Rusia ha acusado a Ucrania de volar la presa y de planear su destrucción. Los representantes de Kiev lo consideraron una señal de que Rusia podría volarla y culpar a Ucrania.



Ninguna de las partes ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.



rrg