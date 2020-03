San José. El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, presentó su renuncia al cargo, en medio de un escándalo por sospechas de vulneración de información privada de la población.

La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) llevó a la presentación de una moción de censura contra Morales, que no ha sido votada, y a la apertura de una investigación en la Asamblea Legislativa (Parlamento).

“La realidad política me indica que, como consecuencia de esa moción de censura no tendré la aceptación del Poder Legislativo”, agregó.

El decreto, publicado el 17 de febrero y derogado el día 21, pretendía darle a la oficina de análisis de datos de Casa Presidencial acceso a información confidencial de los habitantes en manos de las instituciones públicas.

Una Comisión Especial del Colegio de Abogados que analizó el caso UPAD concluyó que el decreto que le dio origen a la UPAD violó los derechos a la protección de datos personales de la ciudadanía.

Aunque no entraron en detalles de tipo penal o de conducta delictiva, sí ex expresaron que, apegados a la legalidad del decreto ejecutivo derogado, se evidencia que el Ejecutivo se fue a la norma general en lugar de usar la normativa específica, que es clara en que los datos personales no pueden ser transferidos sin el consentimiento del titular.